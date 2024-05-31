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新北第14座共融公園今啟用 將擴建周邊停車空間

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北第14座共融公園親子夢遊天地今啟用。記者李定宇／攝影
新北第14座共融公園親子夢遊天地今啟用。記者李定宇／攝影

新北市高灘處打造新北市河濱公園第14座共融遊戲場親子夢遊天地今完工啟用，新北市長侯友宜表示，親子夢遊天地遊戲場佔地約1.7公頃，座落在親情停車場及河濱公園自行車道間。親情河濱公園周邊停車需求大，將改善擴建。

遊戲場今啟用，小朋友遊戲融入自然之中，現場許多幼稚園小朋友爭拿侯友宜發送的氣球開心表示「謝謝侯北北！」

高灘處長張修銘表示，共融公園布置蜿蜒路徑走進遊戲場，開闊綠地中聳立著一條環狀的草丘。楊桃樹下有細長如溪流的沙坑、土堤式磨石子溜滑梯及攀爬遊戲組、滑梯下方的各式旋轉設施與彈跳床，以及秘密躲藏的水管洞穴與起伏的小丘，可讓小朋友開心玩耍。

親情河濱公園改善工程同時納入舊有寵物公園，將原有改善工程面積擴大並新增綠蔭、座階及水龍頭，提供民眾休息同時，也讓寵物能乾淨回家。由於周邊停車需求量大，工程將周邊停車空間改善擴建，共計有50個停車格及新增24個機車格。

新北第14座共融公園親子夢遊天地今啟用，市長侯友宜（左四）主持啟用儀式。記者李定宇／攝影
新北第14座共融公園親子夢遊天地今啟用，市長侯友宜（左四）主持啟用儀式。記者李定宇／攝影
新北第14座共融公園親子夢遊天地今啟用。記者李定宇／攝影
新北第14座共融公園親子夢遊天地今啟用。記者李定宇／攝影
幼稚園小朋友爭拿侯友宜發送的氣球開心表示「謝謝侯北北！」。記者李定宇／攝影
幼稚園小朋友爭拿侯友宜發送的氣球開心表示「謝謝侯北北！」。記者李定宇／攝影

寵物 親子

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