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西門町兩小吃店驚見「米奇」亂竄 北市衛局稽查現場曝光

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市衛生局昨稽查「天天利小吃店」，發現食品從業人員未戴工作帽及口罩、烹調台不潔、員工食物為分區放置等缺失。圖／取自食藥粧網路地圖
北市衛生局昨稽查「天天利小吃店」，發現食品從業人員未戴工作帽及口罩、烹調台不潔、員工食物為分區放置等缺失。圖／取自食藥粧網路地圖

北市西門町知名店家「天天利小吃店」、「365小吃店」，近期被民眾發現兩店共同工作區有老鼠現蹤，並在Threads分享3隻老鼠亂竄影片，引發食品衛生疑慮。北市衛生局今回應，昨已派員稽查並未看見老鼠，查有食材置放於地面、垃圾桶和廚餘桶未加蓋等缺失，限期6月2日前改善。

影片曝光後，有人認為「住家巷弄有老鼠蟑螂很正常吧，到處都是下水道」、「西門町1樓路邊店家日常」、「我知道不衛生，但通常這種店家的食物都蠻好吃的」，也有人感覺「超噁」，甚至說「看到寵物友善餐廳」、「他們是在工作，菜都是老鼠炒出來的」。

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，昨天派員前往稽查，兩家業者雖能出示1個月內的病媒蚊防治施作計畫書及現場病媒防治措施，惟仍查有食材置放於地面、垃圾桶和廚餘桶未加蓋、冷凍庫未除霜等共同缺失。

林冠蓁進一步說明兩店衛生缺失，「天天利小吃店」食品從業人員未戴工作帽及口罩、烹調台不潔、員工食物未分區放置；「365小吃店」牆面不潔、未立即出示從業人員體檢報告和豬肉來源憑證、未更新食品業者登錄平台資料。

她說，已責令兩店於6月2日前改善，期屆複查，如仍不符合規定，將依違反食安法第8條第2項及第44條處6萬至2億元罰鍰，另食品業者登錄平台未更新，將依違反食安法第8條第3項及第47條處3萬至300萬元罰鍰。

北市衛生局昨稽查「365小吃店」，發現牆面不潔、食材置放於地面、垃圾桶和廚餘桶未加蓋等缺失。圖／取自食藥粧網路地圖
北市衛生局昨稽查「365小吃店」，發現牆面不潔、食材置放於地面、垃圾桶和廚餘桶未加蓋等缺失。圖／取自食藥粧網路地圖
北市衛生局昨稽查「365小吃店」，發現牆面不潔、食材置放於地面、垃圾桶和廚餘桶未加蓋等缺失。圖／取自食藥粧網路地圖
北市衛生局昨稽查「365小吃店」，發現牆面不潔、食材置放於地面、垃圾桶和廚餘桶未加蓋等缺失。圖／取自食藥粧網路地圖
北市衛生局昨稽查「天天利小吃店」，發現食品從業人員未戴工作帽及口罩、烹調台不潔、員工食物為分區放置等缺失。圖／取自食藥粧網路地圖
北市衛生局昨稽查「天天利小吃店」，發現食品從業人員未戴工作帽及口罩、烹調台不潔、員工食物為分區放置等缺失。圖／取自食藥粧網路地圖

小吃 老鼠 衛生局

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