新莊地藏庵百年祈福遶境 百名代表簽署「行動公約」

新北市新莊區地藏庵祈福遶境活動下月5、6兩日舉行，為防範滋事分子趁機破壞遶境秩序，新莊警分局邀集百名宮廟及陣頭代表舉行座談會簽署「行動公約」，共同守護優質宮廟文化。

新莊警分局表示，延續百年的地藏庵遶境活動，當地人稱為「新莊大拜拜」即將於下個月5、6日舉行。此次3條遶境路線預期將超過百家宮廟及陣頭參與。為防止有心人士藉機滋事，新莊警方除調派超過600名警力，於遶境路線沿線協助交管外，也在這月28日晚上邀集百家陣頭、宮廟代表舉行會談。

警方指出，這次邀集宮廟、陣頭代表舉辦「優質宮廟文化-地藏庵遶境行動公約」座談會，藉由代表們簽署的「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」等自律宣言，期望活動兩日能達到零滋事。

另外，針對遶境活動常見交通違規投訴、鞭炮炮灰、隨地丟棄垃圾、施放鞭炮、音響音量過大、陣頭間肢體衝突狀況，希望藉由代表們互相督促與協助下，能減少民怨，共同守護優質宮廟文化目的。