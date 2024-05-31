北市共享運具檢討 議員質疑「盲人摸象」

北市推共享運具，今年預估向3家業者收取760萬權利金，只占總營業額2%，明年將與業者重新簽約，議員要求合理調整權利金，並調查私人運具是否因共享運具減少，政策評估不應淪「盲人摸象」。市長蔣萬安承諾，除了改善業者違規事項，也檢討階段性成效，重新檢討權利金。

議員林亮君昨在總質詢時指出，北市推動機退2.0，民眾反映機車位大幅被壓縮，共享運具卻長期占用停車位，同一路段車輛數，最多可能有9至12輛機車停放。另外，若出現業者違規停車，市府是請業者4小時內移車，一般市民違停會立刻被拖走，為什麼什麼對業者特別寬容？

林亮君指出，業者使用市有道路營利，確實影響私人運具無法停放，市府要找出平衡，例如北市權利金收取標準，小客車1年是2000元、機車600元，合理嗎？一般機車族如果買月票停車400元，一年4800元，和台北市市有公用房地使用費收費基準一年3600元，收費天差地遠，民眾心裡會不平衡。

至於政策成效檢討，林亮君表示，私人運具其實沒有愈來愈少，交通局在談權利金時，應詢問業者，用戶是否原本持有機車，後來使用共享運具把車賣掉，這是訂政策目標和權利金的基礎，但業者都說是營業祕密，市府的政策評估不應變盲人摸象。

北市交通局長謝銘鴻指出，市府並沒有調查使用共享運具就沒買車比例，但持有私人運具總量數字，確實沒有顯著減少，承諾2個月內會與業者座談檢討。

蔣萬安說，成效檢討會請交通局調查並請研考會協助，市府需要知道階段性成效如何，才能和業者溝通時討論權利金，一開始推動共享運具，是希望轉移使用綠運輸，減少私人機車使用，會給比較寬鬆的規範，但業者確實有違規，應該檢討，包括權利金也會溝通調整。