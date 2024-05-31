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校園交通導護缺人 北市教局：擴大招募

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導
北市導護志工人數逐年吃緊，因雙薪家庭變多，家長工作繁忙，議員建議，可以與警政系統民防大隊合作。圖／北市國小導護志工總隊提供
北市導護志工人數逐年吃緊，因雙薪家庭變多，家長工作繁忙，議員建議，可以與警政系統民防大隊合作。圖／北市國小導護志工總隊提供

學校交通導護志工人數逐年吃緊，甚至有學校出現老師、校長要親自指揮交通。校方坦言，雙薪家庭變多，很多家長工作繁忙，無法到學校兼顧。議員認為，可考慮與民防單位、巡守隊合作協助導護。教育局回應，會利用多元管道持續招募擴大導護志工量能。

議員游淑慧表示，小朋友從學校上放學時，周邊馬路都需要導護引導，但有些學校導護人力不足，教育局去年針對交通流量大、路口較寬，目前共有10個崗位請義交協助，不過義交任務繁忙，鐘點比較貴，支援量能有限。她還接獲陳情，有時導護人力不足，還需要周邊里長、老師，甚至有校長要自己出來站導護。

游淑慧建議，教育局應編列預算可與民防大隊、巡守隊共同協助學校導護運作，並提高導護量能及整體待遇。

有國小校長表示，現在導護人數確實逐年減少，雙薪家庭變多，很多家長無法在上放學時間到學校幫忙，人力上比較吃緊，建議教育局可以讓學校和周邊社區團體合作，並增加現有志工待遇。

北市國小導護志工總隊長景建民說，過去用很多方法盼能增添人力，但效果有限，若有民防大隊來幫忙確實能夠舒緩，加上與義交相比，民防業務量較小，也有餘裕幫忙。

教育局表示，現行學校導護工作，主要由義交愛心導護隊及一般導護志工無償負責，共5211人，去年度學年也針對10個因交通流量大、路口較寬，須委請義交協助，鐘點費280元。

教育局長湯志民表示，義交勤務量較大、鐘點費較高，會利用學校多元管道，包含退休教師、社區民眾、地方團體、公司行號等，引進社會資源增加志工招募。

人力 教育局 民防

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