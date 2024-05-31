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「雲端廚房」難查 引發食安、公安隱憂

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
疫情期間外送平台興起，雲端廚房也逐漸增加，但在食品登記中難以辨識，造成稽查盲點，加上藏身民宅中，引發食安、公安疑慮。圖／聯合報系資料照
疫情期間外送平台興起，雲端廚房也逐漸增加，但在食品登記中難以辨識，造成稽查盲點，加上藏身民宅中，引發食安、公安疑慮。圖／聯合報系資料照

「雲端廚房」隨外送產業興起，同廚房生產多種料理，在外送平台開張。有議員發現，食品登記無法辨識哪些是雲端廚房，且隱藏在社區內，引發食安、公安隱憂，北市府近5年來只掌握18家，要求市府加強管制。市長蔣萬安回應，在中央修法前，可經消保官要求外送平台提供餐廳資訊，與建管處勾稽比對，找出雲端廚房。

議員鍾佩玲昨質詢表示，疫情期間外送平台興起，雲端廚房增加，沒有實體店面，只提供外送，但北市府僅掌握18家。北市食品登記約2萬4000筆、2019年到2024年5月26日登記數8542家，卻完全無法辨識何者為雲端廚房。

鍾佩玲說，雲端廚房隱藏在社區內無法掌握，日前就有民眾發現某社區地下室被當作雲端廚房，可24小時送餐，不僅有食安疑慮，還有公安問題，樣態多變。

蔣萬安坦言，從食品登錄中確實看不出來哪些是雲端廚房，認同應該要能辨別。即使是雲端廚房也都要稽查，目前掌握台北市雲端廚房有18家，今年來稽查65家次，每2年至少會查1次以上。因食品登錄註記牽涉中央法規，無法全面掌握，如今愈來愈多雲端廚房興起，市府會向衛福部反映，讓地方政府能加速掌握雲端廚房資訊。

蔣萬安表示，至少在中央修法前做到逆向追蹤，因為雲端廚房業者一定是透過外送平台接單，可以透過消保官去要求外送平台提供雲端廚房相關資訊，讓衛生局稽查，確保民眾食品安全。建管處亦可勾稽比對，找出雲端廚房在哪些建物內。

北市 外送 廚房

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