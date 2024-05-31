三芝源興居列紀念建築 新北文化局將修復活用

新北三芝源興居是已故前總統李登輝故居，百年歷史閩式古厝因產權複雜，難登錄歷史建築。文化局透過李登輝基金會介入整合，日前公告登錄紀念建築。文化局說，將向中央爭取補助經費，做修復再利用計畫。

源興居位於三芝遊客中心正後方，占地約120坪，是李登輝6歲以前的故居。然而源興居產權複雜、年久失修，2017年就被遊客發現右側廂房屋頂破大洞，因無文化資產身分，政府部門無法保護或修復，任由古色古香的閩式建築破敗。

由於文資指定登錄前，須經專家、學者文化資產評估。去年評估出爐後，認為李登輝作為台灣第一位民選總統，故居有象徵性意義，且源興居是三芝少數留存汀州客家移民，在北台灣發展歷史代表。

文化局啟動審議，不過因所有權人眾由32人持分，許多人會勘、開會經常不出席，文化局找李登輝基金會介入協助。

李登輝基金會執行長鄭睦群說，不少家屬希望修復源興居，而文資修復依中央補助要點，所有權人須負擔5%經費，去年9月接到文化局詢問後，由基金會董事長、李登輝女兒李安妮出面協調所有權人，李安妮雖沒產權，但承諾後續有條件挹注經費。

市議員鄭宇恩說，源興居遲遲無法登錄，最終文化局透過李登輝基金會協助，彙集所有權人意見，促成登錄為紀念建築，盼修復後能成為三芝具代表性景點，讓更多人認識李登輝兒時成長地方。

文化局說，將向中央爭取補助費做修復再利用計畫，依後續計畫成果，向文資局申請經費，辦理規畫設計及工程發包作業。