整合無進展 三蘆危老待都更仍多

新北市三重一處150坪大土地，原先多為4層樓舊公寓鐵皮加蓋，新北推動危老都更，改建為地上12層社區大樓完工。但有議員認為，三蘆地區仍有大量危老、海砂建物整合未有進展，要求市府應加速都更。城鄉局回應，針對危建提供專案，協助加速審議。

依內政部戶政司資料，北市戶數共106萬5028戶、新北167萬4943戶全國最高，但依國土署都更數據，北市都更928件、新北僅417件。

市議員顏蔚慈表示，三重、蘆洲地區有大量危老、海砂屋，有都更需求，這些房子已危及公共安全，市府都更配套措施和優待政策過於限縮，呼籲市府應趁地震後民眾關心建物安全契機，推動都更計畫，研議危老及海砂屋的退場機制。

據統計，三重區危老重建申請110案核准83案、蘆洲區危老重建申請19案核准15案。針對一般都更案件件數較北市低，新北城鄉局說，北市幾乎皆市區及建物，建物單價也高，都更可提高建商及所有權人收益，北市都更意願高；新北除板橋、中永和、新店等都會型區域較多都更案件外，周邊地區一般都更比例低。

城鄉局表示，將透過修訂法令增加都更誘因，並依基地條件提供多元都更重建方案，除有都更推動師協助，也成立住都中心輔導民間推動更新，並提供專案加速審議危老重建。