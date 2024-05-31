新北跨市通勤綠廊 7月串起北桃

新北力推通勤綠廊，串起新北及桃園間的路線，並再規畫兩路線往台北市，便利民眾有更多選擇；目前新北端指引牌面已設立，北桃兩府7月將建置好相關硬體設施。藍議員盼加速引進電輔車，省力輕鬆通勤；綠議員說，應設法銜接市區道路。

新北有眾多河濱單車道，過往除肩負休憩運動功能，也開發出通勤綠廊路線，包含二重環狀河濱自行車道、八里河濱自行車道、大溪河濱自行車道、新店溪河濱自行車道等四條路線。不過新北若要跨台北或桃園時，則可能要走車用道路，也無明確路線。

交通局綜合規畫科長吳政諺表示，目前規畫結合新北市公共自行車系統，透過基北北桃合作平台，將路線延伸至台北市、桃園市，未來民眾可透過指引，快速找到前往外縣市的通勤綠廊。

位於新北端的導引牌面昨完成設置，台北市、桃園市境內的導引牌面，預定7月底前完成，預計YouBike站點將分別設置台北的自來水園區、第二學生活動中心及桃園的大溪河濱公園。

吳政諺強調，有別一般河濱單車道，新北通勤綠廊涵蓋溪南、溪北核心通勤路線，合計114公里、33站，騎乘端點至端點計1056種路徑騎乘組合，以直截、最短距離、最少牽引及騎乘安全性考量，串接市區自行車道與YouBike場站，建構完整指引標誌及導引地圖。

市議員江怡臻表示，通勤綠廊可減碳，如果公司行號、政府機關可以支持綠色運輸減碳概念，提供更衣沐浴空間，更能推動健康生活，也盼加速引進YouBike2.0E電輔車，省力輕鬆騎自行車上下班。

市議員許昭興則說，應設法銜接市區道路，像台北市區有人車分離設計，但新北許多區都沒有，盼能有相關規畫。