快訊

影／黃仁勳突走出餐廳！與粉絲親切互動 嗨拋飲料幫解渴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市警局長非方仰寧 市府：盼與中央有彼此尊重的溝通

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安。記者胡經周／攝影

台北市警察局長人選，警政署今天傍晚公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，但並非台北市長蔣萬安第一屬意圈選的警專校長方仰寧。北市府表示，不是對李西河副署長有任何意見，雖說警政一條鞭，但仍希望與中央決策者之間能有彼此尊重的溝通過程。

北市警察局長人事，蔣萬安日前受訪時表示，他告訴內政部，希望人選一定要有擔任過台北市警察局重要警政職務；更重要也一定要有交通專才，符合今年的交通安全年目標；也要符合他走動式管理精神。

蔣萬安當時還被問及，是否認為擔任過北市交通大隊大隊長、中正一分局長的方仰寧是最適合人選？蔣當時回應他都已經很清楚表達他屬意的人選，這部分就是這樣子來進行。不過今天警察局長人事確定由李西河出任，北市府表示，仍希望與中央決策者之間能有彼此尊重的溝通過程。

蔣萬安 警察

延伸閱讀

太陽花事件影響人事？蔣萬安圈選的方仰寧落馬 藍營：這樣耍人有趣嗎

新聞幕後／李西河接北市警局長！劉世芳答應蔣萬安圈選名單生變 知情人還原決策過程

蔣萬安圈心酸的？傳內政部強推李西河任北市警長 警界人士喊意外

徐巧芯拿寶林案照片 北市政風：訊息最後在媒事組

相關新聞

北市警局長不是方仰寧 李西河接任被指「血統純正」

警政署今天傍晚公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，外界相當看好的警專校長方仰寧，也是被傳是台北市長蔣萬安屬...

北市警局長非方仰寧 市府：盼與中央有彼此尊重的溝通

台北市警察局長人選，警政署今天傍晚公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，但並非台北市長蔣萬安第一屬意圈選的警...

委外廠商在社子島抓蛇又放走？ 北市動保處：今年起要求點交

北市社子島近日蛇類現蹤，引發熱議。當地富洲里長陳惠民稱，動保處委外廠商抓蛇，結果他發現抓蛇人員在延平北路8段抓到，竟拿去...

放生潮20年前達高峰 宗教團體：美意走歪、改「護生」為主

台北市社子島傳出有人放生大量毒蛇，近2天已接獲3次通報，當地懷疑是否又是放生活動。宗教團體表示，20年前「放生潮」達最高...

新台北市警察局長李西河 將著重治安交通集會陳抗

警政署副署長李西河接台北市警察局長。具刑事背景的李西河曾破獲多起走私案，幕僚眼裡他貼近基層，加上曾任分局長等職務也熟悉交...

質疑審計報告內容遭抽掉 新北議員怒槓副市長

新北市議會今審查2022年總決算審核報告，議員黃淑君質疑，新北市審計處2022年發給各局處的審核通知，與最終審計報告有落...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。