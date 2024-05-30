北市警局長非方仰寧 市府：盼與中央有彼此尊重的溝通

台北市警察局長人選，警政署今天傍晚公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，但並非台北市長蔣萬安第一屬意圈選的警專校長方仰寧。北市府表示，不是對李西河副署長有任何意見，雖說警政一條鞭，但仍希望與中央決策者之間能有彼此尊重的溝通過程。

北市警察局長人事，蔣萬安日前受訪時表示，他告訴內政部，希望人選一定要有擔任過台北市警察局重要警政職務；更重要也一定要有交通專才，符合今年的交通安全年目標；也要符合他走動式管理精神。

蔣萬安當時還被問及，是否認為擔任過北市交通大隊大隊長、中正一分局長的方仰寧是最適合人選？蔣當時回應他都已經很清楚表達他屬意的人選，這部分就是這樣子來進行。不過今天警察局長人事確定由李西河出任，北市府表示，仍希望與中央決策者之間能有彼此尊重的溝通過程。