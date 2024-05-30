新台北市警察局長李西河 將著重治安交通集會陳抗

警政署副署長李西河接台北市警察局長。具刑事背景的李西河曾破獲多起走私案，幕僚眼裡他貼近基層，加上曾任分局長等職務也熟悉交通業務。李西河說，上任後著重治安、交通、集會陳抗。

前台北市政府警察局長張榮興20日升任警政署長，北市警局長懸缺。警政署今天發布新聞資料指出，參據各適任人選品德操守、專業能力、內外勤職務歷練等原則，副署長李西河調任台北市警察局長。

警政署表示，接任台北市警察局長的李西河，擔任過保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局長、國道公路警察局、台北市警察局副局長、刑事局長及副署長等職務，內、外勤職務歷練豐富，定能達成維護治安任務。

李西河在警政署公布人事後接受訪問時說，接任台北市警察局長後，將著重治安、交通、集會陳抗，並會加強打擊詐騙及掃黑，與強化內部管理，提升工作士氣，更會著手改善執法環境，促進員警身心健康。

他表示，今年是台北市交通安全年，上任後除確保交通安全及順暢，並配合科技執法，減少車禍傷亡事件。

李西河具有豐富刑事背景，擅長查緝掃蕩毒品，如擔任保三總隊長任內期間曾破獲貨櫃走私案，任職刑事局偵九隊隊長、台南市警局刑警大隊長、永康分局長、國道公路警察局副局長等警職，刑事及行政歷練豐富。

曾與李西河共事的警官表示，李西河的外勤經驗豐富，為人沒架子，常走動基層與員警泡茶聊天，了解傾聽基層心聲，並會分享過去辦案手法及過程，因曾擔任過分局長職務，對地方政府著重的治安及交通都非常熟絡。

另名幕僚指出，李西河個性平易近人風趣健談，但處理公務卻一絲不苟，務求盡善盡美，對部屬的勤管嚴教，會採諄諄善誘，遇到問題時一定帶頭做起，協助基層解決問題，所以擔任刑事局長任內成功推動鑑識及科技2中心的法制化。

幕僚說，李西河在工作之餘也關心基層士氣，常以走動式管理至各單位瞭解基層生活及家庭狀況，最常提醒警員的就是要愛惜羽毛，並告知警察工作雖非高薪，但至少能穩定提供家庭所需，且警方工作是受民眾尊敬，千萬別自毀前程。