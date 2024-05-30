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放生潮20年前達高峰 宗教團體：美意走歪、改「護生」為主

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
南山放生寺外觀。圖／翻攝南山放生寺FB粉專
南山放生寺外觀。圖／翻攝南山放生寺FB粉專

台北市社子島傳出有人放生大量毒，近2天已接獲3次通報，當地懷疑是否又是放生活動。宗教團體表示，20年前「放生潮」達最高峰，但佛教界發現美意走歪，變成「商業放生」也對此檢討，確實有少數團體選蛇類放生，但近年市場逐漸萎縮，也改「護生」為主。

南山放生寺位於新北中和，南山放生寺表示，過去宗教團體就算有放生行為，會選擇有攻擊性危害的物種確實很少，認為眾生平等，包含鳥、魚、蛇、牛等，有可能被宰殺就要救回來生命，帶去荒郊野外放生。曾聽聞案例是，有一位師父專門在放生蛇，因為以前吃了很多蛇，希望解除冤仇，但這是個人因素。

對於社子島有毒蛇出沒，被懷疑是宗教團體放生，南山放生寺表示，2018年確實傳出有團體去社子島放生，才會有這樣的連結，透過社群軟體放送「宗教團體又來了」，但實際上，近幾年宗教團體有關「放生」觀念的推廣，大都宣導「慈悲護生、愛護地球」，活動也都朝著「護生」和「保護地球」連結。

對於過去的放生時間軸，南山放生寺說明，在20年前，佛教界的放生潮達到最高峰，放生的本意原是要解救被宰殺的生命，不論物種為何，但也讓商人嗅到「商機」，從原本教育信徒要慈愛眾生，演變成「商業放生」。

南山放生寺表示，以前有其他宗教團體做大型的放生活動，在活動時看到上千上萬隻的鳥或魚放生，場面確實會非常壯觀。但那是有商人特地去捕捉來的麻雀或其他鳥種，販賣給放生的團體。也發生過淡水魚、鹹水魚不分，放生後反而導致其死亡。也有極少數的宗教團體會因個人因素，而選擇蛇類放生。

「原有的善意走歪了」南山放生寺說，佛教界也發現問題，加上環境、生態保護意識提升後，慢慢去調整活動內容，發現放生要顧及很多問題，包含物種是否有攻擊性，新的生活環境是否適合生存，會不會影響原本的住民跟環境等，很多正信團體都改為「護生活動」，例如推廣一天一餐改吃素、選擇對當地有助益的放魚苗行動等，舉辦生態永續講座跟相關論壇活動，也都可以視為現代智慧放生的形式之一。

以南山放生寺為例，現在的護生活動之一是關懷流浪狗問題，長期支持收容犬隻，協助結紮、領養代替購買等行動。

佛教 放生 社子島

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