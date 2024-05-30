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新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

新北自行車通勤路廊 7月串起桃園及台北

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北力推通勤路廊，串起新北及桃園間的通勤路線，並再規畫兩路線往台北市，方便民眾有更多通勤路線選擇；新北端指引牌面昨日已經設立。記者李成蔭／攝影
新北力推通勤路廊，串起新北及桃園間的通勤路線，並再規畫兩路線往台北市，方便民眾有更多通勤路線選擇；新北端指引牌面昨日已經設立。記者李成蔭／攝影

新北力推自行車通勤路廊，串起新北及桃園間的通勤路線，並再規畫兩路線往台北市，方便民眾有更多通勤路線選擇；目前新北端指引牌面已經設立，北桃兩府則將於7月建置好相關硬體設施。民代建議，企業或政府單位提供更衣沐浴空間，也要銜接市區人車分離道路，才能真正吸引民眾。

新北有眾多河濱單車道，過往除肩負休憩運動功能，也開發出通勤綠廊路線，包含二重環狀河濱自行車道、八里河濱自行車道、大溪河濱自行車道、新店溪河濱自行車道等四條路線。不過範圍一直都僅在新北，若要跨台北或桃園時，則可能要走車用道路，沒有明確路線，也不方便。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，目前規畫結合新北市公共自行車系統，營造友善自行車環境，透過基北北桃合作平台，將路線延伸至台北市、桃園市，未來民眾可以透過指引快速找到前往外縣市的通勤綠廊。位於新北端的導引牌面今日就完成設置，台北市、桃園市境內的導引牌面，則預定於7月底前完成，預計的YouBike站點分別為台北的自來水園區、第二學生活動中心，以及桃園的大溪河濱公園。

吳政諺強調，有別於一般河濱單車道，新北通勤綠廊涵蓋溪南、溪北核心通勤路線，合計114公里、33站，騎乘端點至端點計1056種路徑騎乘組合，以直截、最短距離、最少牽引及騎乘安全性考量，串接市區自行車道與YouBike場站，建構完整指引標誌及導引地圖。

新北市議員江怡臻表示，通勤綠廊可以減碳，如果公司行號、政府機關可以支持綠色運輸減碳概念，提供更衣沐浴空間，更能推動健康生活，也盼加速引進Ubike2.0E電輔車，省力優雅穿美美騎自行車上下班。

新北市議員許昭興則說，不只是河濱單車道，應該設法銜接市區道路，台北市許多人行道有單車及行人分離的設計，但新北許多區域都沒有規畫，這樣很難讓民眾更方便銜接到上班地，不求馬上都將專用路段做好，但至少要有願景。

新北力推通勤路廊，串起新北及桃園間的通勤路線，並再規畫兩路線往台北市，方便民眾有更多通勤路線選擇。圖／新北交通局提供
新北力推通勤路廊，串起新北及桃園間的通勤路線，並再規畫兩路線往台北市，方便民眾有更多通勤路線選擇。圖／新北交通局提供

YouBike 自行車 車道

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