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新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

質疑審計報告內容遭抽掉 新北議員怒槓副市長

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市議會今審查2022年總決算審核報告，副市長劉和然（2排左）、新北審計處長張志乾（2排右）備詢。記者劉懿萱／攝影
新北市議會今審查2022年總決算審核報告，副市長劉和然（2排左）、新北審計處長張志乾（2排右）備詢。記者劉懿萱／攝影

新北市議會今審查2022年總決算審核報告，議員黃淑君質疑，新北市審計處2022年發給各局處的審核通知，與最終審計報告有落差，質疑審計、主計處包庇新北市府。新北副市長劉和然說，不要用包庇、抽掉字眼，而是被稽查單位申覆，若無誤就會調整。雙方言語爭執，場面一度火爆。

黃淑君說，審計處每年7、8月會公布一份審核報告，5月會開始向各局處發審核通知，但有部分內容遭抽出，審計、主計應是行政中立單位，提出任何審核意見都很重要，若刪減部分審計內容，議員審查根本毫無意義，質疑審計、主計處「要包庇新北市府多久？」

劉和然說，在審計過程中，有些稽查過程需要由被稽查單位申覆，申覆結果出來有一本完整的報告，申覆若無誤就會調整，「不要用包庇、抽掉這樣的字眼」。黃說，各局處審查意見都申覆，也應如實展現在審計報告，而不是抽掉部分審查意見，她數次怒問「審計報告跟審核意見是不是有落差」，場面一度火爆。

議員黃心華問，每年單位申覆後，審計處將審計意見刪除掉比例有多少？新北審計處長張志乾說，通常單位針對審核意見數據、事項會補充說明，每年約有3成經溝通給予完整資料，且審計單位查證屬實後簽結，就不會列入總決算書，之前在高雄、金門審計單位也都是這樣的比例。

黃淑君說，審核通知有3成「不必要列出」是由誰決定？勞工局勞檢員每年需稽查5000件營建工地，但勞檢員才17人，質疑過勞，且審計處內部爆料，部分勞檢抽查已完工工地，還有只有書面檢查，無法確保工安，既然審計提出改善意見，第一線公務員辛苦查到的問題，卻被長官拿掉，政府找到問題不去解決。

劉和然說，針對勞工局個案議員可以去舉發，他也會徹查了解一周內提供報告，至於3成審核意見申覆結案標準，一個月內提供說明給議員。

勞檢 議員

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