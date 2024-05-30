北市警局長不是方仰寧 李西河接任被指「血統純正」

警政署今天傍晚公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，外界相當看好的警專校長方仰寧，也是被傳是台北市長蔣萬安屬意的人選，這次卻與台北市局長一職失之交臂。台北市議員柳采葳指出，李西河是血統純正的台南幫，希望他來台北市行政，不要有色彩。

柳采葳指出，李西河非常認真，也期待他在台北市的表現，不過更期待的是李可以行政中立，不要帶有任何色彩，以他在台南市的行政經歷非常久，也和賴清德總統有很長的共事間期，也被認為是血統純正的台南幫。

柳采葳表示，根據慣例，中央在警政人事的派任，會給地方名單，最終決定權會尊重地方，但這次名單包含方仰寧，最後中央沒有尊重地方想法，如果是這樣，中央大可不必給名單，直接選就好。她最後還是期望李不要有色彩來行政，不要讓大家有任何質疑。