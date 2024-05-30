快訊

新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

北市警局長不是方仰寧 李西河接任被指「血統純正」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
新任台北市警察局長李西河。記者廖炳棋／翻攝
新任台北市警察局長李西河。記者廖炳棋／翻攝

警政署今天傍晚公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，外界相當看好的警專校長方仰寧，也是被傳是台北市長蔣萬安屬意的人選，這次卻與台北市局長一職失之交臂。台北市議員柳采葳指出，李西河是血統純正的台南幫，希望他來台北市行政，不要有色彩。

柳采葳指出，李西河非常認真，也期待他在台北市的表現，不過更期待的是李可以行政中立，不要帶有任何色彩，以他在台南市的行政經歷非常久，也和賴清德總統有很長的共事間期，也被認為是血統純正的台南幫。

柳采葳表示，根據慣例，中央在警政人事的派任，會給地方名單，最終決定權會尊重地方，但這次名單包含方仰寧，最後中央沒有尊重地方想法，如果是這樣，中央大可不必給名單，直接選就好。她最後還是期望李不要有色彩來行政，不要讓大家有任何質疑。

方仰寧 蔣萬安 賴清德

延伸閱讀

蔣萬安圈心酸的？傳內政部強推李西河任北市警長 警界人士喊意外

誰接台北市警察局長？遭指強推李西河 內政部長劉世芳：24小時內公布人選

訂藐視議會罪？苗博雅舉柯文哲、蔣萬安這些舉動恐被罰

議員諷已達「藐視議會」 蔣萬安：立法院與地方議會性質不同

相關新聞

委外廠商在社子島抓蛇又放走？ 北市動保處：今年起要求點交

北市社子島近日蛇類現蹤，引發熱議。當地富洲里長陳惠民稱，動保處委外廠商抓蛇，結果他發現抓蛇人員在延平北路8段抓到，竟拿去...

訂藐視議會罪？苗博雅舉柯文哲、蔣萬安這些舉動恐被罰

立法院職權行使法、刑法藐視國會罪已三讀通過，台北市長蔣萬安今赴議會總質詢，社民黨議員苗博雅質詢國會改革議題，苗博雅拿出當...

質疑審計報告遭抽掉 新北議員、官員爭執場面一度火爆

新北市議會今審查2022年總決算審核報告，議員黃淑君質疑，新北市審計處2022年發給各局處的審核通知，與最終審計報告有落...

新北跨市河濱通勤綠廊完成設站 7月串起桃園及台北

新北力推通勤路廊，串起新北及桃園間的通勤路線，並再規畫兩路線往台北市，方便民眾有更多通勤路線選擇；目前新北端指引牌面已經...

方仰寧與北市警局長失之交臂 她曝李西河「血統純正」

警政署今天傍晚公布新任台北市警察局長，由警政署副署長李西河接任，外界相當看好的警專校長方仰寧，也是被傳是台北市長蔣萬安屬...

板殯改建或遷移 新北副市長劉和然坦言難達共識

台北市一殯6月將拆除，預估喪家湧入新北板橋殯儀館，禮廳、冰櫃量能恐無法支應。藍綠議員今在議會上提出遷移、原地立體化或各區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。