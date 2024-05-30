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新聞幕後╱警局長決策過程曝...劉世芳答應蔣萬安圈選名單卻生變

勞檢員不足未見報告遭疑隱匿 新北審計：沒有包庇

中央社／ 新北30日電
新北市議會今審查總決算審核報告，副市長劉和然（2排左）、新北審計處長張志乾（2排右）備詢。聯合報記者劉懿萱／攝影
新北市議會今審查總決算審核報告，副市長劉和然（2排左）、新北審計處長張志乾（2排右）備詢。聯合報記者劉懿萱／攝影

新北市議會今天審議新北市111年度總決算審核報告，但勞檢員人力不足的審查意見未列入報告引起不滿，議員認為隱匿或抽件。新北市審計處長張志乾表示，依專業審查絕不會包庇。

市議會今天傍晚審查新北市111年度總決算審核報告，邀審計部新北市審計處長張志乾列席說明。

民進黨籍市議員黃淑君表示，調閱111年、112年審計處的審核意見通知書未果，總決算審核報告也不見列入勞動檢查員人力不足、疑過勞死的審核意見書，故審核決算毫無意義。

黃淑君質疑是否有單位刻意拿掉部分審核意見書，她說，審計處內部向她爆料稱，原有提出勞檢員人力不足的改善意見，但卻在編列決算報告書時，被長官要求拿掉。質詢過程，黃淑君一度使用「抽掉文件」、「包庇」等詞。

張志乾回應解釋，審計處屬於中央單位，審查意見書不會作假，更不會包庇，「包庇要講求證據」。審計官員初步查核機關後，初步提業務審核意見書，如機關認為說明不清楚、資料待補足或修正處，經申覆且被審計專業審查，接受後就簽結，就不會列入總決算書。

張志乾說，部分較細項瑣碎的資料，或無助於議員問政的審查意見，也不會列入總決算，因篇幅有限，只會摘要列入重要項目。

黃淑君表示，市府營建工地勞檢員不多，勞檢量一年檢查5000餘場，質疑過勞；且部分勞檢只以書面檢查，無法確保工安。既然審計處有找到問題，已提出改善意見，卻被抽掉相關文件不去解決。

副市長劉和然表示，說包庇太過沉重，審計處屬於中央監察院審計體系，也不需要包庇新北市政府，如果真的有「長官」指示抽掉公文書，就請直接舉發。至於議員要求的勞動檢查員工作負荷的初步業務審查意見書，會再個案提供給議員。

勞檢 議員

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