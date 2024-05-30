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委外廠商在社子島抓蛇又放走？ 北市動保處：今年起要求點交

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
社子島地區數月前出現一隻雨傘節，抓蛇過程驚險，現場人員驚呼「快要嚇死」。圖／富洲里辦公處提供
社子島地區數月前出現一隻雨傘節，抓蛇過程驚險，現場人員驚呼「快要嚇死」。圖／富洲里辦公處提供

北市社子島近日蛇類現蹤，引發熱議。當地富洲里長陳惠民稱，動保處委外廠商抓蛇，結果他發現抓蛇人員在延平北路8段抓到，竟拿去7段放。動保處回應，今向里長確認，所指就地放蛇事件是1年多前發生，行為人身分尚待釐清；今年2月起改由委託民間廠商執行，另所捕獲蛇隻皆須送回動保處點交。

富洲里長陳惠民說，前天和昨天總共抓了3隻，一隻是在民宅神明桌處被活抓，一隻被車壓死、另隻則是被打死並丟垃圾車。他今提供3段影片中，一隻是前天出現在神明桌的蛇，其他2段都發生於今年5月之前。

社子島頻傳蛇類現蹤，北市府如何搜捕因應？動保處產業保育組長黃紹宣說，民眾若在家發現蜂蛇，可打1999通報，動保處會派員30分鐘內抵達現場，民眾可先拿掃把、畚箕掃起來，放到戶外或拿桶子、布袋裝起來，待人員到場收走；要是蛇跑走，民眾可幫忙留意蛇的動向，以便人員到場搜索周邊。

黃紹宣坦言，社子島幅員廣大，動保處無法地毯式搜索蛇類，另基於生態考量，若將蛇全數抓走，也會使鼠類頻繁出沒。社子島地區今年接獲13件捕蛇通報，包含延平北路8段5件，分別是3月1件室內通報，人員到場後，經勘查已逃逸，4月室內外各1件雌性臭青公、1件其他蛇種，5月則是室外1件眼鏡蛇

至於里民指有宗教團體放生動物，黃紹宣說，動保處持續向各界宣導不要棄養動物，也建議民眾若看到有人放生行為，可錄影存證、甚至記下車牌，動保處接獲通報後，會派人前往取締、調閱監視器等作為，如查有違法放生、棄養動物情形，依動保法可處3至15萬元。

動保處動物救援隊長林庭君表示，北市2020年至今年4月30日共查獲4件放生遭裁罰事件，包含鳥類、魚類、兩棲類動物，依據放生動物數量，分別處3萬、3萬、6萬、15萬元，罰鍰金額共27萬元。

林庭君說，放生地點多半是偏僻、無監視器之處，例如河邊、溪邊、登山步道、健行步道等，難以預測有心人士會選擇哪些地方；歷年5月接獲民眾通報有人放生，動保處到場詢問、追蹤，最終仍查無所獲。

社子島一處民宅數月前發現蛇的蹤影，捕蛇人員稱該蛇牙齒鋒利、喜歡入侵民宅、攀爬能力佳、尾巴勾力強。圖／富洲里辦公處提供
社子島一處民宅數月前發現蛇的蹤影，捕蛇人員稱該蛇牙齒鋒利、喜歡入侵民宅、攀爬能力佳、尾巴勾力強。圖／富洲里辦公處提供
社子島一處民宅的神明桌，前天出現一隻蛇，被捕捉時，還纏在延長線上。圖／富洲里辦公處提供
社子島一處民宅的神明桌，前天出現一隻蛇，被捕捉時，還纏在延長線上。圖／富洲里辦公處提供

放生 眼鏡蛇 社子島

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