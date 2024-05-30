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新北危老重建累計申請713案 已核准545案

中央社／ 新北30日電

新北市都市更新處今天表示，新北老舊建築全國最多，民辦都市更新最困難的是住戶意見的整合；新北危老建築重建累計申請713案，已經核准545案，完工後將翻轉城市風貌。

新北市三重區三重國小附近，原一排屋齡50年以上的老舊透天厝，由地主與建商採取「委建」申請危老都更，今天舉行完工成果發表會，邀地主、市府官員、民代等與會。

市府副秘書長張其強表示，新北人口逾400萬，老舊房屋全國最多，推動都市更新刻不容緩。但都更是否成功，取決於住戶與建商間的誠意、創意，與法令、工程、設計、品質的專業等，才能改善城市風貌。

建築設計師王志祥表示，此件都更案從送件申請至核准，只花了22天；過程中，都更處官員更主動積極服務，讓他印象深刻。

新北都市更新處總工程司陳建吉告訴中央社記者，民辦都更最難的是整合住戶意見，地主要100%同意。隨後依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請重建。至5月24日為止，危老建築重建已申請713案件，核准545件。

富品建設董事長曾富瑋表示，中央近年陸續修法，透過明確的容積獎勵誘因，與減免稅捐減免等利多，降低所有權人負擔與風險，有效加速都更整合，提高民眾參與重建的意願。

他說，未因為疫情的缺工、缺料而延期，從開工到領取使用執照，歷時2年11個月，如期完工。0403強震後，全面啟動緊急應變措施，檢查工地建案結構、工程安全。預計6月交屋，住戶可重回嶄新的家園。

地主之一的蔡先生接受聯訪表示，50多年的房子老舊不堪，基地靠近捷運三重國小站，重建後，他和子女們未來都能住在同棟社區大樓，共享天倫之樂。

都更處表示，0403地震後，修正防災都更2.0，擴大適用對象，納入震損紅單、黃單建物，將同意門檻由9成降低為8成同意，讓只差臨門一腳的社區也可適用申請，以加速危險建物更新。

都市更新 都更

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