板殯改建或遷移 新北副市長劉和然坦言難達共識

台北市一殯6月將拆除，預估喪家湧入新北板橋殯儀館，禮廳、冰櫃量能恐無法支應。藍綠議員今在議會上提出遷移、原地立體化或各區廣設小殯儀館建議。至於板殯改建還是遷移，副市長劉和然坦言，如果這麼好達到共識，就不會研議這麼久，會持續溝通。

新北議會今審查第二預備金，議員黃淑君指出，冰櫃量能在需求量大時，須動用移動式冰櫃非長久之計，並詢問板殯是否有計劃遷建？議員邱烽堯、蘇泓欽期待市府將殯儀館立體化；議員林金結則提出，與其遷移，不如在廣設小型殯儀館，比如自己就曾參加在醫院地下室、教會、社區內舉辦的告別式，認為這也能舒緩板殯量能。

板殯現有881櫃、三峽火化場78櫃冰櫃，平時使用量約80％，林耀長說，過年期間天氣變化差異大，冰櫃用量也比較多，且每年死亡人數趨勢往上升，新北市去年一年死亡人數2萬9千人，預估到2061年新北一年死亡人數達5萬多人，因此持續評估增加冰櫃，正研議活化殯儀館後方放棺木祭拜區，增設冰櫃，以及評估提升火化場冰櫃量能。

此外，林也說，市府規畫在新蓋納骨塔一樓納入冰櫃、禮廳等設施，比如鶯歌第二納骨塔、八里第二納骨塔、中和第二納骨塔，就不用再遠赴板殯、北市二殯。

至於板殯改建還是遷移，劉和然說，板殯不管是原地立體化、遷移都需要持續研議，但議員質疑市府每次都說研議是虛與委蛇，劉直言「如果這麼好達到共識，就不會研議這麼久」，唯一不變就是研議、溝通。