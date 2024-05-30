徐巧芯拿寶林案照片 北市政風：訊息最後在媒事組

立委徐巧芯先前拿寶林案照片開記者會，台北市議員苗博雅問後續調查外洩結果；北市政風處表示，是衛生局食藥科先傳至群組，再傳至市府媒體事務組。苗認為市府雙標。

台北市議會今天下午召開市政總質詢，台北市長蔣萬安率市府官員列席備詢，社會民主黨籍議員苗博雅質詢，針對寶林茶室食物中毒案，國民黨籍立法委員徐巧芯4月初曾開記者會並拿出市府稽查照片。

苗博雅在議會公布當時照片並說，徐巧芯拿到寶林案相關資料，但北市議員發公文向市府索取資料，卻無法拿資料，追問市府目前調查資料外洩結果。

蔣萬安答詢，市府政風處已調查且有調查報告。政風處長林炤宏在質詢台表示，此案經調查發現，資料由衛生局食品藥物科傳給同事，再由同事傳到群組。

苗博雅追問哪個群組？林炤宏說，資料最後傳到北市府媒體事務組的8人群組，但就無法續查，主要是因當時有需新聞回應，且相關資料有放入報告內並提供給議會民政委員會。

苗博雅質疑寶林案資料傳到市府媒體事務組，最後卻由徐巧芯拿到，問及蔣萬安看法。蔣萬安答詢，政風處調查未提及此說法，且自己未在群組內。苗博雅聽聞後說，但這群組會提供蔣萬安資訊。

苗博雅表示，經政風處調查寶林案資料，最後是傳到市長室媒體事務組，市府願意給立委資料，卻不給議員，追問後續懲處。

北市衛生局長陳彥元答詢，收到訊息是要懲處食藥科，會進行適度懲處；經苗博雅追問才稱是口頭懲處。苗博雅說，衛生局食藥科是代罪羔羊，因照片最後是傳給媒體事務組，蔣萬安提支持立法院職權行使法部分條文修法，但卻連市府都管不好。

蔣萬安說，政風處調查報告已說明，且相關照片當時就有媒體先披露；陳彥元表示，對稽查紀錄如涉個資等敏感文字就不宜給外界，提供照片是基於當時可安定民心。

苗博雅表示，但當時向市府索資是要求含稽查紀錄等相關資料，市府說法是雙標。蔣萬安回應，若議員索資內容更明確要求提供照片，衛生局就會提供；陳彥元說，當時判斷不慎。

苗博雅聽聞後指出，當時是要市府提供稽查紀錄等資料，但徐巧芯最後卻拿到市府資料，市府標準根本是浮動，且就是不清楚內容才向市府索資，是要議員有通天眼或能通靈，先知道相關內容後才能向市府索資，直言蔣萬安就是不敢調查媒體事務組。

北市府對此回應，針對寶林案相關內容，立委在4月初召開記者會對外所公布照片之前，北市衛生局已對電子媒體先行披露，顯非機密，社群平台都可找到相關資訊。