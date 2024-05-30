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汐止網球場地面破損不平 會勘更新保安全

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
位在高速公路橋下的汐止網球場出現破損情況，市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求更新改善保安全。圖／觀天下有線電視提供
位在高速公路橋下的汐止網球場出現破損情況，市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求更新改善保安全。圖／觀天下有線電視提供

位在高速公路橋下的汐止網球場，白天晚上都有不少人打球，不過，一直以來地面時間一久，出現破損情況，修修補補效果不好，打球民眾反應很危險，就怕打球踢到跌倒受傷，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，要求更新改善保安全。

忠孝里長丁彥伶說，感謝議員白珮茹協助，因為，忠孝里網球場已經開放好多年了，使用率一直都很高，從早到晚都很多人來打球，只是破損一直縫縫補補也好多年了，希望相關單位能夠協助重新鋪設，讓打球民眾有更安全更舒適的球場。

新北市議員白珮茹表示，位在大同路一段515巷高速公路橋下的網球場，是汐止唯一的兩座網球場，因為，已經七年了，鋪面整個都有破損，因為，網球是屬於高速的運動，如果地不平很容易造成選手的受傷，所以，請相關單位來看，會先就比較嚴重，靠近遊樂設施的球場鋪面先做更新，公所預計明年辦理網球場地坪更新。

汐止 白珮茹 議員

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