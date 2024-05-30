汐止昊天嶺營區清廢棄物 民代盼做球場活化

汐止區大同路一段515巷，昊天嶺的一塊軍用地長期遭人倒廢棄物，也因為清理需要的經費達4.5億，也影響蓋社宅的規劃，所以，今（30）日立委沈發惠服務處及新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，在汐止區沒有大型棒球場的情況下，希望未來地整理後，能夠規劃球場，活化利用。

新北市議員張錦豪指出，大同路一段515巷昊天嶺營地，目前正在清理一些營建廢棄物，這塊地的地主是國防部的政戰局，因為之前有發生過土地被盜租，國防部正在解決合約問題，那另一方面這裡本來打算做社會住宅，後來因為鑽探後發現地上地下都是廢棄物，評估後因為要花的成本不符合效益，計劃中止，所以，一直期待將這裡造成汐止的棒球場，讓汐止在地學校或是小朋友來。

立委沈發惠服務處主任田永豐表示，汐止三級棒球發展非常成功，可是真的沒有可以供學子們打球訓練的地方，所以，多年來沈發惠委員跟張錦豪議員一直很努力在尋找球場，那既然這塊地已經排除佔用問題，希望能夠做短期活化使用，規劃球場給學子們

使用，今天會勘很高興得到國防部口頭的允諾，這塊地在整理後願意給新北市政府做代管或委管，看怎麼去做更完善的規劃使用，這個月國防部會把清理期程提出來，再做後續推動。

張錦豪說，今天的會勘結論就是國防部會繼續做清理，同時新北市教育局跟體育局一起規劃，因為，地上物清理完，土地是屬於文高用地，所以，可以做學校體育設施，直接可以拿來做球場，不用再做都市計劃變更，所以，地主同意的狀況下，新北市政府要立即做規劃，期待做為綠地有一個球場，另外，聯外道路破損嚴重，未來也期待能夠重鋪，未來讓大人帶著小孩來能夠打打球運動。