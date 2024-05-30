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淡水清水巖封城遶境將啟動 區公所協調管制規劃

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水清水巖祖師廟於6月10日及11日舉辦遶境祈福活動，區公所特別把所有相關單位都召集開辦協調會，希望能夠找到最適合的方式，來讓活動順利舉辦，影響最小。圖／紅樹林有線電視提供
淡水清水巖祖師廟於6月10日及11日舉辦遶境祈福活動，區公所特別把所有相關單位都召集開辦協調會，希望能夠找到最適合的方式，來讓活動順利舉辦，影響最小。圖／紅樹林有線電視提供

每年農曆5月5、6日是淡水清水巖祖師廟一年一度的出巡宗教盛事，今年將於國曆6月10日及11日連續2天舉辦遶境祈福活動。其中11日是平日上班上課日，因此對於當天影響的交通、學校及公車路線，都得要詳細規劃，淡水區公所特別把所有相關單位都召集開辦協調會，希望能夠找到最適合的方式，來讓活動順利舉辦，影響最小。

淡水區長巫宗仁表示，淡水清水巖祖師廟遶境活動，堪稱淡水一年一度的宗教大盛事，以往都封城封路舉辦遶境活動，從大街小巷都滿滿是遶境隊伍與信眾人潮，萬人空巷，而面對其中一天日巡當天為一般上班上課日，更需要協調相關公車業者及學校警察單位的配合。

清水巖祖師廟也表示，近幾的遶境活動，也都強力約束陣頭隊伍，並且出動自組清掃志工來維護環境，將對居民的影響降到最低。

淡水市區道路會封閉，因此公車業者也會有大幅度的改道，對於上課上班民眾來說要得多加注意，另外國小上學部份，也是影響相當大，對此區長也請學校來聯合向教育局提出，是否當天能夠停課一天來適度調整。

淡水警分局預計出動近百名警力嚴陣以待，希望透過詳細的規劃，讓碰上平日的遶境活動，能夠平安順利進行。

停課 公車 淡水 遶境

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