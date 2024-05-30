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雙薪家庭沒空...校園導護人力告急 校長得親自指揮交通

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
上學期間，台北市國小周遭路口有不少導護志工在校門疏導交通，維護校園安全。圖／聯合報系資料照
上學期間，台北市國小周遭路口有不少導護志工在校門疏導交通，維護校園安全。圖／聯合報系資料照

受到大環境影響，學校交通導護志工人數逐年吃緊，甚至有學校出現老師、校長要親自指揮交通。校方坦言，雙薪家庭變多，很多家長工作繁忙，無法到學校兼顧。議員認為，教育局除應編列聘請導護人員經費給各校，也可以考慮與民防單位、巡守隊合作協助導護工作。教育局回應，會利用多元管道持續招募擴大導護志工量能。

議員游淑慧表示，小朋友從學校上放學時，周邊馬路都需要導護引導，但有些學校導護人力不足，教育局去年針對交通流量大、路口較寬，目前共有10個崗位請義交協助，不過義交任務繁忙，終點比較貴，支援量能有限。她還接獲陳情，有時導護人力不足，還需要周邊里長、老師，甚至有校長要自己出來站導護。

游淑慧建議，教育局應編列預算可與民防大隊、巡守隊共同協助學校導護運作，並提高導護量能及整體待遇。她也提到，很多學校家長應愛子心切，都會捐助給學校相關設備、資源。但不應依賴家長愛子心切，教育局也應想辦法補足缺口。

一名國小校長表示，現在導護人數確實逐年減少，加上雙薪家庭變多，很多家長無法在上放學時間到學校幫忙，人力上比較吃緊，建議教育局可以讓學校和周邊社區團體合作，並增加現有志工的待遇，讓更多有志之人願意加入為學童服務。

北市國小導護志工總隊長景建民說，台北市有100多所小學，5000多位導護人力確實很吃緊，特別是中午、下午，過去用過很多方法盼能增添人力，但效果有限，若有民防大隊來幫忙確實能夠舒緩，加上與義交相比民防業務量較小，也有餘裕幫忙，看起來是可行。

教育局表示，現行學校導護工作，主要由義交愛心導護隊及一般導護志工無償負責，共5211人，112學年也針對10個因交通流量大、路口較寬，須委請義交協助，鐘點費280元。

教育局長湯志民表示，義交勤務量較大、終點費較高，會利用學校多元管道，包含退休教師、社區民眾、地方團體、公司行號等，引進社會資源增加志工招募。

人力 教育局 民防

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