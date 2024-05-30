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淨零轉型論壇台南登場 打造永續競爭力

中央社／ 台南30日電
「大南方科技S廊帶－淨零轉型．能源永續關鍵論壇」30日在大台南會展中心登場，台南市長黃偉哲（中）出席。（台南市政府提供）中央社
「大南方科技S廊帶－淨零轉型．能源永續關鍵論壇」30日在大台南會展中心登場，台南市長黃偉哲（中）出席。（台南市政府提供）中央社

「大南方科技S廊帶－淨零轉型．能源永續關鍵論壇」今天在大台南會展中心登場，探討企業在迅速變化綠色科技浪潮中，以淨零轉型實踐及前瞻能源策略布局，打造不敗永續競爭力。

台南市政府主辦的「大南方科技S廊帶－淨零轉型．能源永續關鍵論壇」，邀集國內外產官學研綠能科技專家研討，以促進綠能科技產業間交流及創新。

市長黃偉哲指出，台南市已連續3年獲得經濟部能源署評比為再生能源推動績優城市，此次論壇討論氫能、生質能等前瞻能源技術，相關應用案例也在台南落實；目前沙崙智慧綠能科學城已結合綠能、化合物半導體、資安及自駕車等開發團隊，透過論壇讓相關產業與能源技術交流，為台南創造智慧綠能生態系統。

經濟部能源署長游振偉表示，沙崙智慧綠能科學城集結中研院、工研院及國研院3大國家研究機構資源，透過創新淨零科技，布局跨域整合南科、地方產學資源，成為創業一條龍接軌平台，加速綠能科技發展與應用。

工研院副院長胡竹生說，工研院長期在沙崙智慧綠能科學城推動氫能、太陽能、地熱、儲能、電網等綠能科技實證場域，透過創新技術研發及產業合作，致力推動相關產業2050年達成淨零排放願景。

南市府發布新聞稿指出，論壇首場是「企業減碳實證，迎戰淨零轉型時代」，分享台泥在創能、輸能及儲能產業鏈布局，以及在低碳建材與再生能源應用上取得創新成就；此外，還有台糖在生質能領域的突破，詳述首座專業沼氣發電廠建設歷程。

第2場是「前瞻能源永續布局，打造不敗企業競爭力」，由工研院、亞氫動力、牧陽能控分享如何布局前瞻能源，探討再生能源及儲能產業在實現淨零碳排趨勢中扮演的角色，以及實際應用的挑戰與創新。

再生能源 減碳 綠色科技

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