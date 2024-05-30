3樓漏水2樓遭殃 賠4萬修繕費加12萬鑑定費

新北市公寓2樓曹姓住家漏水，向3樓黃姓屋主求償近31萬元修繕費。黃辯稱曾兩度協助修繕，且曹女整修住家也可能導致漏水，僅願負擔1/4工程費，並排除衛浴等設備費。基隆地方法院審理後，認定曹家漏水，黃要負全責，應給付修繕費4萬4478元；漏水鑑定費12萬7050元，也要由黃女全額負擔。全案可上訴。

曹女起訴主張，她住在萬里區屋齡超過40年的公寓2樓，前年6月發現主臥浴室天花板有漏水，通知3樓的屋主黃女修繕，但黃女並未將3樓主臥浴室修繕到不再漏水，僅告知不再使用主臥浴室。後來她又發現2樓共用浴室天花板也有漏水現象，導致她的家油漆剝落、長壁癌。

曹女請求黃女依台灣營建防水技術協進會今年4月15日函附的鑑定報告書，上面所記載修復方式，將她的住家修復至不漏水狀態，並賠償30萬8400元工程費用。

黃女答辯，2021年入住3樓住家後，並未變更主臥浴室或公共浴室配置或施工。前年6月接獲曹女告知浴室樓頂板漏水，即配合對方指派盧姓包商至她的屋內查漏、抓漏、修繕，給付修繕費1萬3000元。

曹女說，黃女房屋浴室後來又出現漏水水痕，她又同意由黃女指派的謝姓包商到家中查漏、抓漏、修繕，給付修繕費用4萬2000元，但事後黃女稱漏水更嚴重，浴室崁燈、抽風機浸水、樓頂板發霉損壞，要求她賠償。

曹女指黃女整修房屋時，大量剔除水泥牆面，將浴室原本貼至樓頂板的磁磚剔除至僅剩紅磚，剔除磁磚施工過程強力震動，可能導致40多年老屋磚牆應力失衡而生裂縫，雙方應共同承擔修繕責任，她僅應負擔1/4，且衛浴設備安裝不應列入損害範圍。

法官指出，台灣營建防水技術協進會鑑定報告內容顯示，黃女3樓主臥浴室地坪防水層老化、破損，加上門檻底部有縫隙，致使水分沿防水層縫隙處往下流滲至2樓房屋公共浴室頂板，造成曹女住家漏水受損。黃女抗辯漏水為反潮、曹女整修房屋導致都非事實，黃女稱僅須負擔修繕費用1/4不可採信。

法官說，曹女提出房屋天花板、牆面回復原狀修繕費用共30萬8400元。考量黃女房屋經台灣營建防水技術協進會漏水檢測，排除洗手台、馬桶排水管破損可能，曹女更換臉盆龍頭、馬桶水箱等，並非回復原狀必要費用應自行負擔，曹女請求回復原狀必要修復費用為4萬4478元，逾此範圍應予駁回。

台灣營建防水技術協進會鑑定初勘1萬1550元、複勘11萬5500元，合計12萬7050元。法官認為這筆開銷，屬曹女為伸張權利所必要支出費用，且漏水原因與曹女房屋屋齡已久、屬迎風面或整修無關，而是完全歸責黃女事由，鑑定費應由黃女全數負擔。