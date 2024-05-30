共享運具成效盲人摸象？蔣萬安：將檢討改善

北市推動共享運具，今年預估會向3家業者收取760萬權利金，占總營業額2%，遭質疑過低。市府明年將與業者重新簽約，議員林亮君下午在市政總質詢中，除了要求市府改善業者久占車位、移車等違規造成的民怨，權利金也應合理檢視調整。市長蔣萬安承諾，除了改善業者違規事項，也檢討階段性成效，重新檢討權利金。

林亮君指出，北市推動機退2.0，民眾反映機車位大幅被壓縮，共享運具卻長期占用停車位，她認為市府和業者所訂的契約不嚴謹，她舉例，共享運具停放不得超過3天、72小時，但會不會停太久？且同一路段不得超過3輛，總數不得逾6輛，也對業者太寬容。

她質疑，現有三家業者，停車久占，是對單一業者要求，所以同一路段車輛數，最多可能有9至12輛機車停放。另外，若出現業者違規停車，市府是請業者4小時內移車，但也太久，一般市民違停會立刻被拖走，為什麼什麼對業者特別寬容？

權利金部分，林亮君指出，合理的權利金是希望達到政策目標獎勵，但業者使用市有道路營利，確實影響私人運具無法停放，市府若仍希望業者持續推行共享運具，兩者要找出平衡。例如北市權利金收取標準，小客車1年是2000元、機車600元，合理嗎？一般機車族如果買月票停車400元，一年4800元，和台北市市有公用房地使用費收費基準一年3600元，收費天差地遠。

林亮君說，她覺得共享運具負擔權利金，和市民持有私人運具的停車費過度失衡，根據共享運具2024年機車單日平均周轉率3次，租借18分鐘，每天有23小時是閒置的，民眾心理會不平衡。

至於政策成效檢討，林亮君表示，這也一直是迷思，從109年到現在，私人運具其實沒有愈來愈少，交通局在談權利金時，應詢問業者，用戶是否原本持有機車，後來使用共享運具把車賣掉，這是訂政策目標和權利金的基礎，但業者都說是營業祕密，市府的政策評估不應變盲人摸象。

北市交通局長謝銘鴻指出，使用共享運具就沒有買車，市府並沒有做過調查，但持有私人運具總量數字，確實沒有顯著減少，承諾2個月內會與業者坐談檢討。

蔣萬安說，成效檢討會請交通局做調查並請研考會協助，市府需要知道階段性成效如何，才能和業者溝通時討論權利金，這會由市府來做。他強調，政策確實可檢視調整，一開始推動共享運具，是希望轉移使用綠運輸，減少私人機車使用，會給比較寬鬆的規範，但業者確實有違規的事情，應該檢討，包括權利金，也會溝通調整。