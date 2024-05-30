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社子島毒蛇出沒「成慣例」 蔣萬安：盼今年找出放生者

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市社子島居民近日發現蛇類現蹤。圖／富洲里辦公處提供
北市社子島居民近日發現蛇類現蹤。圖／富洲里辦公處提供

台北市社子島傳出有人放生大量毒蛇，近2天已接獲3次通報。議員鍾佩玲今指出，社子島每年夏天都會有毒蛇出沒的新聞，但卻無法徹底解決放生問題，造成當地居民生命安全疑慮。台北市長蔣萬安回應，會請動保處擬相關機制，避免天氣變熱毒蛇出沒，也會盡早找出放生者，針對原因解決問題。

鍾佩玲總質詢時，提到每年夏天都會有毒蛇出沒在社子島的相關新聞，並非首次發生，卻無法徹底解決，反問「每年出現眼鏡蛇是正常的嗎？」動保處長陳英豪說，只要接獲通報會立刻到現場，若發現有人放生會依法開罰。

鍾佩玲表示，每到夏天大量眼鏡蛇在社子島出沒，甚至進入民宅造成生命安全疑慮，明明過去有開罰過，為何都無法有效根除，或是抓到放生者？陳英豪說，過去有些蛇沒有抓到，冬眠時蛇也會躲起來。鍾問蔣萬安，「去年的蛇沒抓完，今年繼續出現，能接受這說法嗎？」

鍾佩玲說，毒蛇放生、出現幾乎成為慣例，若真的有民眾被咬傷、喪失生命，無論是市長、動保處長，都無法負責。

蔣萬安回應，過去這幾年出現毒蛇，很大比例是有人放生，過去確實有抓到人並依法開罰，但每年都還是有放生行為。他認為，一方面開罰沒有嚇阻效果、一方面放生者抱持僥倖心態。

蔣萬安表示，會請動保處擬定相關機制，避免天氣炎熱時，有人到社子島放生毒蛇，因為這非常危險，也要求今年能盡快找出放生者，針對原因解決問題。

放生 眼鏡蛇 社子島 蔣萬安

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