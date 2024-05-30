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新北社宅天花板水泥塊剝落險砸人 住都中心急安排修繕

中央社／ 記者黃旭昇新北30日電
板橋府中青年社宅由市府舊員工宿舍拆除改建。圖／聯合報系資料照片
板橋府中青年社宅由市府舊員工宿舍拆除改建。圖／聯合報系資料照片

新北市板橋區府中青年社宅發生住戶天花板崩落，大片混凝土差點砸傷人意外；損壞的天花板看得見裸露鋼筋與水管，讓住戶擔心安全。住都中心今天表示，已積極排工期將前往修繕。

新北市板橋府中青年社宅租戶高小姐今天接受中央社記者電訪表示，她與先生承租單人房的臥室天花板，5月25日突然無預警大面積剝落，混凝土墜落到地板後，發生巨響碎裂一地，相當嚇人。

她說，3年前搬進社宅後，就發現天花板龜裂，且偶而會有油漆剝落，擔心不知何時災害擴大，未料意外當天，墜落的水泥塊約有3至5公分厚度，還看得見天花板上的鋼筋與水管。

高小姐說，這幾天仍有小碎屑掉落，已向管委會、新北住宅與都市更新中心反映，應是當年整體施工品質的問題。幸虧當時先生剛好在臥室內床頭，剝落的天花板於床尾書桌處，雖未受傷仍嚇出一身冷汗，相當離譜。

府中青年社宅是市府員工老舊宿舍拆除重建，2018年完工後招租，地上2層以上規劃71 戶套房與2房型住戶。

新北住都中心回應記者詢問表示，已經與住戶協商，疑為樓上的熱水管線膨脹、加上近期地震頻繁，導致天花板混凝土剝落。已緊急請工班排定6月1日前往修繕，也會負擔清理費用。

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