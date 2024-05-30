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李安妮出面整合地主允出資 李登輝故居終於登錄紀念建築

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
李登輝故居源興居2017年被遊客發現屋頂破了一個大洞。本報資料照
李登輝故居源興居2017年被遊客發現屋頂破了一個大洞。本報資料照

新北三芝源興居是已故前總統李登輝故居，百年歷史閩式古厝，因產權複雜，難登錄歷史建築。文化局透過李登輝基金會介入協助整合，終於4月29日文資審議會決議通過，5月22日公告登錄紀念建築。李登輝基金會執行長鄭睦群說，依法修復經費5%由所有權人支應，雖然董事長李安妮沒有產權，但承諾會協助後續延伸經費。

位於三芝遊客中心正後方的源興居，占地約120坪，是李登輝10歲以前的故居，舊稱為王厝營的百年歷史閩式古厝，由於李而聲名大噪。然而源興居產權複雜、年久失修，2017年就被遊客發現右側廂房屋頂破個大洞，因無文化資產身分，政府部門無法保護或修復，任由古色古香的閩南式建築破敗。

文資指定登錄前，須經專家、學者文化資產評估，去年評估出爐後，認為李登輝作為台灣第一位民選總統，其故居有象徵性意義，且跟人有絕對關係具文資價值。文化局開始啟動審議，不過因所有權人眾，由32人持分，關心者占少數，會勘、開會經常都不出席，因此文化局找上李登輝基金會介入協助。

李登輝基金會執行長鄭睦群說，文資修復依中央補助要點，所有權人須負擔5%經費，其實不少家屬也希望能修復源興居，去年9月接到文化局詢問後，由基金會董事長李安妮出面協調所有權人，雖然李安妮沒有產權，但承諾有條件挹注後續經費。

議員鄭宇恩說，源興居歷經多次文資審查，因文化局沒取得所有權人意見無法登錄，她多次向文化局傳達期待活化想法，最終文化局透過李登輝基金會協助，匯集所有權人意見，促成源興居登錄為紀念建築。期盼修復後能成為三芝具代表性的景點，讓更多人認識李登輝兒時成長地方。

前總統李登輝故居源興居5月22日公告登錄紀念建築。本報資料照
前總統李登輝故居源興居5月22日公告登錄紀念建築。本報資料照

文化局 李登輝

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