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黃仁勳、張忠謀逛夜市 觀傳局挨批未「借力使力」行銷台北

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達NVIDIA創辦人黃仁勳(中)26日抵台後，除忙於公務，還化身台灣大使，趁機大啖夜市美食，議員建議北市觀傳局應借力使力，製作黃仁勳版「台北美食圖鑑」。圖／寧夏夜市理事長林定國提供
輝達NVIDIA創辦人黃仁勳(中)26日抵台後，除忙於公務，還化身台灣大使，趁機大啖夜市美食，議員建議北市觀傳局應借力使力，製作黃仁勳版「台北美食圖鑑」。圖／寧夏夜市理事長林定國提供

輝達創辦人黃仁勳來台，所去行蹤、景點受到各界關注，昨天更被捕捉與台積電創辦人張忠謀夫婦逛寧夏夜市，粉絲爭相合照。北市觀傳局今赴教育委員會報告，議員質疑，黃到訪台北，觀傳局卻沒有「借力使力」行銷台北，認為觀光行銷上應更加靈活。觀傳局表示，名人邀約上有一定難度，但會持續努力，未來若有重要名人造訪景點，將製作觀光地圖，給民眾參考

教育委員會召集人、議員游淑慧說，觀傳局的行銷應更加靈活，台灣每年都有很多港澳日韓巨星來台，都會直奔各大小吃店、夜市，媒體也會搜集美食或景點地圖，但這次黃仁勳來台去了很多地方，甚至連她都不知道，觀傳局小編卻沒有配合行銷，「市長這麼年輕，行銷這麼老化。」

議員曾獻瑩表示，觀光行銷部分要化被動為主動，過去韓國藝人愛的迫降女主角孫藝珍到訪台灣，這些都是行銷台北的好機會，觀傳局以及市府要把握這些機會好好的推廣城市美食以及景點，創造雙贏，以這次黃仁勳來台與張忠謀夫婦逛夜市為例，若能提早邀請，讓蔣萬安以地主的身份歡迎黃仁勳，帶著逛夜市行銷台北。

觀傳局長王秋冬表示，目前也有朝這個方向做努力，和名人經紀公司、經紀人接洽，將名人一些愛吃、愛逛的，搭配活動行銷台北，但這些名人聯繫上較困難不是打一通電話就可以談好的，可能會有些考量及顧慮，實際上能做的有限，但會盡量努力。

王秋冬說，針對黃仁勳來台，市府也有主動透過管道聯繫，但行程上也不一定能配合，不過目前黃會出席電腦展，蔣萬安也會去，也會持續邀請同台，但不一定能成功，議員建議很好，回去也會將黃仁勳有逛的地方景點整理，製作成名人地圖。

夜市 景點 觀傳局

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