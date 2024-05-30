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新北1地蛋殼區房價半年漲400萬！ 他驚呼恐怖：還要買嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
捷運淡水線紅樹林站。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
捷運淡水線紅樹林站。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影

七都近5年房價漲幅驚人，包括桃園、新竹縣市、台中、台南及高雄，漲幅都有35%以上，其中新竹縣市更高達65.7%，而雙北本來房價就貴，平均也有15%以上的漲幅，近日更有網友發現，台北捷運紅樹林站的某社區，房價又漲了，而且是「短短半年左右漲了四百萬」。

PTT鄉民「goetz」在女板發文表示，「剛剛看到捷運紅樹林站附近的某社區，房價又漲了，從39坪1000萬左右漲到1200萬左右，現在已經變成開價1400萬了...」。

這數字也不禁讓原po驚呼太誇張了，短短半年左右漲了四百萬，「這樣還要買房嗎？感覺有點恐怖耶」。

文章底下有人留言說，「去年中開2200的，現在已經變成2680」、「雙北正常，其他縣市炒作居多」、「一年漲一百萬是常態了」、「有錢人錢多到超乎你的想像，別指望崩盤了」、「大家都預期會漲，就繼續拱上去了」、「八年前就叫你上車，在那邊咕噥什麼？」、「看看股市就知道還有得漲」。

不過也有人表示「大家都等五年後加價賣，到時看誰買？」、「你不知道那個上漲的盡頭在哪裡，但跌下來的盡頭大概就像前幾天火災那棟樓」、「不要去買就不會覺得貴」、「可以繼承就繼承，別買了」，甚至有人直言，「除非從供給數量或需求數量去處理，不然補助房貸或利率或稅率的方法都是飲鴆止渴」。

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