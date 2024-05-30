塭仔圳首座地下滯洪池完工 民代批工程圍籬導致天天大塞車

新泰塭仔圳因地勢低窪，早年為淡水河洪水平原一級管制地區，為解決長期淹水問題列為重劃工程重點項目，新北市地政局今表示目前區內第一座地下滯洪池廣停三滯洪池已完工，議員李宇翔則說泰山道路因工程圍籬天天上演大塞車，應優先施作重劃區道路。地政局對此表示淹水問題民眾也迫切關心，因此排水工程也是重點項目。

新北市地政局表示，滯洪量相當於2.3座奧運標準泳池，待近日通過驗收就能啟動滯洪功能，塭仔圳重畫區內共設置12個滯洪池，總滯洪量等同39.6座奧運標準泳池，在重劃工程全部完成前，為改善塭仔圳淹水問題，在新北大道、瓊林南路等主要道路旁或易淹水路段旁，闢建臨時排水道及18處臨時滯洪池等設施，提升排水能力並增加滯洪量，雙管齊下紓解區內積水問題。

地政局指出，廣停三地下滯洪池採用離槽式滯洪池設計，其滯洪量大於區域10年重現期的最大洪峰流量每秒4313立方公尺，若有強降雨發生時，地下排水箱涵裡的逕流水體一旦超過允許排放量，超量的部分就會流入滯洪池，暫時留滯不及宣洩的水量，以降低區域淹水機率、縮小淹水範圍，待天候好轉再由抽水機具將池內的水抽離排出，是重劃區內逕流收集及調節的重要防汛設施。

新北市議員李宇翔則表示，辛苦的施工人員讓塭仔圳工程持續推進，但提醒市府應妥善規劃工項順序，如泰山道路因工程圍籬，依舊天天上演大塞車的情況，地政局若能優先施作重劃區內道路緩解交通，相信能讓市民更有感。