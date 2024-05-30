投幣買飲料能掉蛇、硬輾2米蛇過馬路 社子島居民快被蛇「嚇死」

北市社子島近年蛇類頻頻現蹤，當地居民不堪其擾。里長大嘆，「社子島禁建50幾年已經夠可憐，還被宗教團體放毒蛇」，他曾經在基隆河畔自動販賣機投幣，不只飲料掉下來，還掉了一條蛇，另有人分享曾在路上目睹快2米長的大蛇，直呼快嚇死。

「里民敢抓就會抓，不敢抓就會跑掉，蛇也會跟著跑掉」，富洲里長陳惠民說，淡水河、基隆河邊設有步道、自行車道，他曾經在基隆河畔散步，想說到自動販賣機投幣買飲料解渴，結果右手要拿飲料，一條蛇也跟著掉下來。

他大嘆，「社子島禁建50幾年已經夠可憐，還被宗教團體放毒蛇。」以前可見無毒的水蛇、南蛇、錦蛇，如今都看不到，反而全是眼鏡蛇、雨傘節、青竹絲等毒蛇，還有里民曾看到被車壓死的百步蛇。

當地人直言，社子住戶比較少，環境自然，不少人就會將動物往這裡丟，除了蛇、烏龜，棄養的貓狗更是標配。她分享，曾經有次騎車要回社子島，行經提防途中，出現一條近2米長、寶特瓶身粗的活體蛇出現，由於牠占據整個車道，只能硬著頭皮輾過去，她回憶當下「都快嚇死了！」

台北市龍舟協會理事長、新福安社區發展協會理事長陳文尚，在地住了63年，是土生土長的社子人。他說，當地平房居多，而非有管理員的高樓大廈，由於自然環境生態不錯，以前颱風天，淹水淹進家裡，蛇類也會跟著進來。

陳文尚指出，蛇類常出現在淡水河、基隆河邊，不確定到底有多少數量，每個人都會怕，只是怕到什麼程度，目前是沒有聽過有人被咬傷。不少老一輩里民遇到就會把蛇打死，他自己曾看過1.5公尺長的蛇，也有遇過小的眼鏡蛇。