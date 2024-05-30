國際抱貓日 新北猴硐貓公所認養喵送好康

新北市政府動物保護防疫處發布新聞稿表示，響應今天「國際抱貓日」，即日起到6月7日於猴硐貓公所認養貓就送飼料、罐頭，還可免費辦寵物登記及狂犬病疫苗注射。

動保處說明正確抱貓姿勢，應一手置於貓前腳及胸口位置，另一手托住後腿及屁股，讓貓全身能被穩穩支撐，也要避免直接從後頸部拎起或直接抓貓四肢，否則可能造貓緊張疼痛而被攻擊。

動保處說，貓公所歡迎民眾「擼貓」，周圍種植貓咪喜愛的貓薄荷，也設置貓樹及實木貓屋讓貓咪活動，民眾可透過智慧公布欄貓咪地圖，尋找街上可愛貓咪身影。

動保處長楊淑方告訴中央社記者，貓公所駐點人員會教民眾與貓咪互動方式及說明如何利用空間布置，讓貓咪適應家中環境，了解實用貓咪知識。

動保處獸醫師林子筠表示，貓非常敏感，接觸前可先伸手讓貓咪嗅聞適應氣味，或用食物拉近距離；當貓咪靠近時，可嘗試輕輕撫摸貓咪臉頰及下巴，這些位置會分泌費洛蒙讓貓咪放鬆。