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新北役前職訓6月1日起免費報名 飲料與咖啡證照班熱門

中央社／ 新北30日電

新北市府為役男推出役前職訓，7至10月免費開設電腦軟體應用、網頁設計與堆高機等證照輔導班，其中飲料調製與咖啡沖泡更是熱門班別，9類課程共270名額6月1日起可線上報名。

新北市政府民政局長林耀長今天透過新聞稿表示，受限於部隊收訓量安排，役男從畢業到入營常需時3個月至半年，為避免役男空等當兵，並提升就業職能，民政局與勞工局合作推出「役前職能教育訓練計畫」，讓即將入伍役男免費參加職訓證照專班，取得第二專長。

民政局兵役徵集科長吳麗玉說，今年役前職訓配合役男學習需求規劃課程，包括電腦軟硬體應用、網頁設計、堆高機、冷凍空調裝修、飲料調製、咖啡沖泡、就業服務等證照輔導班，其中堆高機操作職缺起薪最高達新台幣5萬元，飲料調製、咖啡沖泡更經常秒殺額滿，顯見役前職訓對役男職能培力幫助很大。

民政局說，各種證照的預估薪資待遇、各類課程報名人數及額滿情形，將隨時公告在民政局「役男大亨」網站

役男

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