三重危老建案重建完工 民代：還有許多危老海砂屋急待更新

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聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
長樂街與介壽路口一處約150坪土地過往多為4層老舊公寓並加蓋鐵皮，建商富品建設透過危老都更進行都更，改建為地上12層、地下3層社區大樓。突圍改建前資料照。圖／富品建設提供
長樂街與介壽路口一處約150坪土地過往多為4層老舊公寓並加蓋鐵皮，建商富品建設透過危老都更進行都更，改建為地上12層、地下3層社區大樓。突圍改建前資料照。圖／富品建設提供

新北市三重一處約150坪大土地，過往多為四層樓老舊公寓加蓋鐵皮建築，新北市推動危老都更，建商改建為地上12層社區大樓完工，議員顏蔚慈表示三重、蘆洲地區仍有大量危老、海砂建物整合未有進展急需都更，要求新北市府應推出更多誘因。城鄉局回應持續推動都更進行。

內政部戶政司資料顯示，北市戶數共106萬5028戶、新北167萬4943戶全國最高，但依國土署都更數據顯示，北市包括整合、報核、完成公布實施、施工中、未動工都更案共928件、新北則僅417件，顯示新北尚有許多老建物仍有都更需求。

其中三重地區由於早期人口移入，建物多有3、40年屋齡，長樂街與介壽路口一處約150坪土地過往多為4層老舊公寓並加蓋鐵皮，建商富品建設透過危老都更進行都更，改建為地上12層、地下3層社區大樓，已經完工，董事長曾富瑋表示，透過與地主共利方法，才能加速都更進行，並於約3年時間取得新大樓使照。

在地議員顏蔚慈則表示，三重、蘆洲地區仍有許多危老、海砂屋有都更的需求，這些房子已經危及公共安全，市府都更配套措施和優待政策過於限縮。由於花蓮大地震民眾提高居住安全意識，呼籲市府應趁地震後民眾關心建物安全契機推動都更計畫，研議危老及海砂屋的退場機制，改善居住環境。

新北市城鄉局對此指出，新北市目前危老重建核准547案，其中有307案已開工，51件已領得使用執照。另包括一般型都更等新北市多元都市更新申請1509案，核准950案。表示市府持續大力推動都更進行，積極與民眾溝通，輔導業者推動都更，提高市民居住安全。

長樂街與介壽路口一處約150坪土地過往多為4層老舊公寓並加蓋鐵皮，建商富品建設透過危老都更進行都更，改建為地上12層、地下3層社區大樓。記者李定宇／攝影
長樂街與介壽路口一處約150坪土地過往多為4層老舊公寓並加蓋鐵皮，建商富品建設透過危老都更進行都更，改建為地上12層、地下3層社區大樓。記者李定宇／攝影

三重 都更

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