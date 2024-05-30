搭一趟綠運具有機會飛日本！ 基北北桃減碳存摺抽獎開跑

台北市為達到2030年減碳40%目標，攜手基隆、新北、桃園和企業推動「我的減碳存摺全民運動」，只要搭或騎乘4市的捷運、公車、台鐵、客運、YouBike等大眾運具，就有機會參加抽獎，公運處主秘楊靜婷表示，當中的月月抽活動只要每天搭乘一趟大眾運輸，就有機會抽中日本來回雙人機票、iPhone 15Pro等好禮。

楊靜婷表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，落實個人的淨零碳排，延續去年的減碳存摺全民活動，今年擴大為基北北桃4市，包含1200都會通定期票使用運具及路線都能參加抽獎，獎項更是從每個月抽出50份增加至7000份。

她換算，每天騎乘一趟單車每月減碳5公斤、搭乘一趟公車每月減碳8公斤、一趟捷運每月減碳10公斤，因此，只要每天搭乘任一趟大眾運輸，就能參加月月抽活動；滿額抽則是減碳大於15公斤；周五加碼抽則是要每月周五都搭乘大眾運輸工具。活動以多元獎項增加搭乘綠運具誘因。

楊靜婷提醒，民眾要先登錄悠遊付平台註冊報名，屆時就能從手機App中查詢到每天的減碳紀錄並且參加抽獎，去年參與活動的民眾也要重新登錄，活動至12月31日止，截至目前已有11萬人次報名、減碳3730噸，預計今年底能達到目標30萬人參與、減碳2萬噸。