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「神農文化祭」270尊神將踩街繞境 三重交管措施看這裡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動，將本周六（6月1日）上午8時許開始，警方將於部分路段實施交通管制措施。記者曾伯愷／翻攝
新北市三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動，將本周六（6月1日）上午8時許開始，警方將於部分路段實施交通管制措施。記者曾伯愷／翻攝

新北市三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動，將於6月1日以「徒步踩街」、「車隊行進」方式進行，當天也會有270尊神參與活動。三重警方表示，考量先嗇宮遶境活動估計12小時以上，預期吸引大批人潮與車潮，為維護活動期間之人車安全，將採取相關交通管制措施。

三重警方表示，一年一度新北三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動，於本周六（6月1日）上午8時舉行。當天分「徒步踩街」、「車隊行進」2個路線，由於遶境隊伍涵蓋三重區各街道，且活動時間預估長達12小時以上，當天從上午8時許至晚上10時許，於部分路段實施交通管制措施。

警方提醒，用路人於遶境時間，若行經遶經路段，應遵守執勤員警與交通管制人員指揮及引導，以維護交通順暢與安全。呼籲用路人提早規劃行程，並收聽警察廣播電臺掌握路況資訊，或行駛替代道路避開壅塞路段及時段。

先嗇宮「神農文化祭」遶境活動交通管制措施：

一、管制範圍：

（一）新北市三重區興德路段至光復路口至疏洪西路口封閉

（二）新北市三重區五谷王北街至興德路至光復路一段61巷封閉

二、「徒步踩街」、「車隊行進」遶經路線資訊：

（一）6月1日上午10時30分神將踩街遶境祈福：

三重綜合體育場出發、中正北路、忠孝路二段、正義北路、重新路二段、五谷王北街、光復路一段、興德路、五谷王北街80巷、先嗇宮主廟參拜、五谷王北街45巷、清傳街、疏洪西路、解散。

（二）6月1日上午8時車隊三重區遶境祈福：

五谷王北街出發、重新路五段、光復路一段、疏洪西路、中興北街、中興南街、五谷王南街、重新橋、集美街、中正南路、同安東街、正義南路、環河南路、福德南路、福德北路、長元街、龍濱路、龍門路、仁愛街、三和路三段、溪尾街、五華街、自強路四段、仁美街、慈愛街、永福街、車路頭街、力行路二段、三和路四段、自強路、大智街、重陽路三段五巷、重陽路四段、三陽路、水漾路一段、成功一街、成功路50巷、集成路、集美街、新興街、昌隆街、環河南路254巷、集成路、成功路、成功路145巷、重新路四段184巷25弄、重新路四段、重陽路一段43巷、重陽路一段113巷1弄、過圳街31巷、新北大道一段、中正北路46巷、中正北路、中正北路64巷、重陽路二段34巷、三民街155巷、三民街175巷、忠孝路三段40巷、忠孝路三段15巷、三民街283巷、忠孝路三段、自由街18巷、頂崁街210巷、頂崁街210巷23弄、中正北路380巷、中正北路428巷、頂崁街210巷28弄、大有街、忠孝路三段93巷、忠孝路三段50巷、洛陽街45巷、中華路、新北大道一段、重陽路一段120巷、名源街、三陽路、護山宮、解散。

新北市三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動，將本周六（6月1日）上午8時許開始，警方將於部分路段實施交通管制措施。圖／三重警分局
新北市三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動，將本周六（6月1日）上午8時許開始，警方將於部分路段實施交通管制措施。圖／三重警分局
新北市三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動，將本周六（6月1日）上午8時許開始，警方將於部分路段實施交通管制措施。圖／三重警分局
新北市三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動，將本周六（6月1日）上午8時許開始，警方將於部分路段實施交通管制措施。圖／三重警分局
新北市三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動，將本周六（6月1日）上午8時許開始，警方將於部分路段實施交通管制措施。圖／三重警分局
新北市三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動，將本周六（6月1日）上午8時許開始，警方將於部分路段實施交通管制措施。圖／三重警分局

三重 遶境

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