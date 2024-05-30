「神農文化祭」270尊神將踩街繞境 三重交管措施看這裡

新北市三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動，將於6月1日以「徒步踩街」、「車隊行進」方式進行，當天也會有270尊神參與活動。三重警方表示，考量先嗇宮遶境活動估計12小時以上，預期吸引大批人潮與車潮，為維護活動期間之人車安全，將採取相關交通管制措施。

三重警方表示，一年一度新北三重先嗇宮「神農文化祭」遶境活動，於本周六（6月1日）上午8時舉行。當天分「徒步踩街」、「車隊行進」2個路線，由於遶境隊伍涵蓋三重區各街道，且活動時間預估長達12小時以上，當天從上午8時許至晚上10時許，於部分路段實施交通管制措施。

警方提醒，用路人於遶境時間，若行經遶經路段，應遵守執勤員警與交通管制人員指揮及引導，以維護交通順暢與安全。呼籲用路人提早規劃行程，並收聽警察廣播電臺掌握路況資訊，或行駛替代道路避開壅塞路段及時段。

先嗇宮「神農文化祭」遶境活動交通管制措施：

一、管制範圍：

（一）新北市三重區興德路段至光復路口至疏洪西路口封閉

（二）新北市三重區五谷王北街至興德路至光復路一段61巷封閉

二、「徒步踩街」、「車隊行進」遶經路線資訊：

（一）6月1日上午10時30分神將踩街遶境祈福：

三重綜合體育場出發、中正北路、忠孝路二段、正義北路、重新路二段、五谷王北街、光復路一段、興德路、五谷王北街80巷、先嗇宮主廟參拜、五谷王北街45巷、清傳街、疏洪西路、解散。

（二）6月1日上午8時車隊三重區遶境祈福：