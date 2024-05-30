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新北環狀線回送直達車取消 6月3日起全面雙線雙向「站站停」

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北環狀線為縮短班距並提升旅客載運量，6月3日起將取消回送直達車，改雙線雙向站站停。圖／新北捷公司提供
新北環狀線為縮短班距並提升旅客載運量，6月3日起將取消回送直達車，改雙線雙向站站停。圖／新北捷公司提供

新北環狀線橋和站到板新站目前營運中斷，北段「新北產業園區站到板橋站」及南段「大坪林站到中和站」分區營運，其中北段採單線雙向運轉，雖推出固定回送直達車模式，但無法運送逐漸回流的增量旅客。新北捷運公司宣布6月3日起，取消固定回送直達車，全面採雙線雙向「站站停」，班距由23分鐘縮短至15分鐘。

新北捷運公司說，因板橋站往板新站方向並無列車折轉區，僅能使用兩側月台執行雙向載客，回送直達車模式，仍無法有效緩解較長班距及旅客逐漸增量現況，因此6月3日起將全面採雙線雙向「站站停」縮短乘客候車時間。

新北捷運公司提醒，因回送車與原月台搭乘方向將不同，旅客於進站前，可利用車站出入口處及驗票閘門前公告海報、列車進站倒數顯示螢幕等公告系統，確認即將前往目的地列車所在月台，以免坐錯方向。

另列車進站倒數顯示螢幕也將顯示列車進站剩餘時間，讓乘客能掌握時間，避免在月台奔跑造成危險，而環狀線南段「大坪林站到中和站」尖峰班距也同步由10分鐘縮短至約7至8分鐘。

新北捷運公司表示，因橋和站到板新站間近日積極搶修，將不定期封閉道路，除影響用路人，也對搭乘公車或接駁公車旅客有影響，旅客可多利用新北捷運官網及粉絲專頁，以了解最新營運訊息。

新北環狀線6月3日起將取消回送直達車，改雙線雙向站站停，旅客可從月台告示牌看班次。圖／新北捷公司提供
新北環狀線6月3日起將取消回送直達車，改雙線雙向站站停，旅客可從月台告示牌看班次。圖／新北捷公司提供

新北捷運

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