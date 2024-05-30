新北環狀線回送直達車取消 6月3日起全面雙線雙向「站站停」
新北環狀線橋和站到板新站目前營運中斷，北段「新北產業園區站到板橋站」及南段「大坪林站到中和站」分區營運，其中北段採單線雙向運轉，雖推出固定回送直達車模式，但無法運送逐漸回流的增量旅客。新北捷運公司宣布6月3日起，取消固定回送直達車，全面採雙線雙向「站站停」，班距由23分鐘縮短至15分鐘。
新北捷運公司說，因板橋站往板新站方向並無列車折轉區，僅能使用兩側月台執行雙向載客，回送直達車模式，仍無法有效緩解較長班距及旅客逐漸增量現況，因此6月3日起將全面採雙線雙向「站站停」縮短乘客候車時間。
新北捷運公司提醒，因回送車與原月台搭乘方向將不同，旅客於進站前，可利用車站出入口處及驗票閘門前公告海報、列車進站倒數顯示螢幕等公告系統，確認即將前往目的地列車所在月台，以免坐錯方向。
另列車進站倒數顯示螢幕也將顯示列車進站剩餘時間，讓乘客能掌握時間，避免在月台奔跑造成危險，而環狀線南段「大坪林站到中和站」尖峰班距也同步由10分鐘縮短至約7至8分鐘。
新北捷運公司表示，因橋和站到板新站間近日積極搶修，將不定期封閉道路，除影響用路人，也對搭乘公車或接駁公車旅客有影響，旅客可多利用新北捷運官網及粉絲專頁，以了解最新營運訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言