家有眼鏡蛇！北市社子島再傳放生大量毒蛇 里長：2天發現3隻

台北市社子島傳出有人放大量的蛇，有熱心民眾在網路提醒，地點還在延平北路八段堤防附近工廠，引發熱議，還有人透露日前有一隻眼鏡蛇到家裡作客。當地里長證實這兩天已接獲里民通報有3隻蛇，其他居民直言社子常有人亂丟各種動物，流浪貓狗是標配，還遇過烏龜。

有民眾昨天在臉書「我是社子人」發文提醒，「請各位社子島的居民注意，今天得知有人在八段的堤防附近工廠放大量的蛇！不知道是什麼原因，已通報里長，希望可以儘快的處理！也請附近居民小心。」

有人提及蛇的出沒地是在「善水亭附近的工廠空地」，不少人留言質疑，「到底是誰在那邊放蛇」、「又是什麼宗教放生團體嗎？」、「請放蛇的那些人來清理蛇，不要害人害己，真的可惡到極點」、「前天晚上回家有一隻眼鏡蛇跑來我家作客」，另有人分享「我們公司在9段這邊 ，也有」。

其他人則說，「4月騎單車經過島頭公園時，遇過兩次眼鏡蛇出來曬太陽」、「在堤防散步運動，看到好幾次蛇都會爬上來，那些地方很多小朋友在那裡運動、玩遊戲，大家千萬要注意、小心」、「請各位家裡有老人家會去菜園的提醒一下」。

立院民眾黨團副主任陳思宇則在貼文留言，「已經接獲並通報消防單位及動保相關單位處理」，另提醒大家，天黑還是要注意安全。

當地富州里長陳惠民表示，2018年聽聞有宗教團體來放蛇，他2019年當選里長後，積極打掃里內環境衛生，周遭環境比較少蛇出沒，里民遇到就把蛇打死，他也透露現在不只可見眼鏡蛇，也有雨傘節、青竹絲。

陳惠民說，近期里民通報有人拿蛇來放，目前不知道多少數量，他這兩天總共抓了3隻蛇，一隻眼鏡蛇跑去里民家裡被他抓到、一隻被車輾斃，一隻跑去里民家也被人抓走。他分析應與天熱有關。