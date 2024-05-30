今年已461件 北市人行道破損挨批

台北市2015年起推「海綿城市」計畫，人行道、瀝青改透水鋪面，讓水流到地下，路面能保持乾爽、不積水，但地磚破損、鬆動未修補造成行人危險，議員批成「地雷城市」；新工處說，地磚鬆動主要是駕駛違規把車輛行駛在人行道上所致，未來接獲人行道缺失反映，會在1小時內到場、4小時內緊急修復完畢。

北市部分人行道年久失修，工務局統計，2021年至今年4月底，人行道損壞通報有3466件，市民天天可見未修復的破損地磚。

有民眾反映，近期天氣陰晴不定，有時連日大雨、有時豔陽高照，多次走在人行道上，常常看見有破損的地磚無人修復，但至少還能避開，最討厭的是地磚鬆動肉眼無法觀察，走過去在地磚下的髒水全部濺起，弄濕鞋襪、長褲，還沾染汙漬難以清洗，「送洗費用北市府要賠償嗎？」

議員何孟樺表示，北市以往每年人行道破損、鬆動件數約為1000件，今年截至5月底，也有461件的破損案件，如果再加上未發現、通報的件數，破損的地磚隨處可見，千萬別讓市民走在人行道上都要膽戰心驚，讓海綿城市淪地雷城市。

北市新工處回應，目前每2個行政區有16名道路巡查員，負責道路路面及人行道等日常巡查，其中人行道部分以步行或自行車巡。

新工處指出，未來更新人行道鋪面時，若遇有機車停車格路段，皆請停管處評估改以機車彎方式設置，以減少車輛行駛在人行道機率，也會請轄區分局加強取締違規行駛在人行道的車輛，延長使用年限。