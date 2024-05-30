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榮星花園優化 擬花4.5億改造

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安將斥資4.5億經費優化榮星花園，在台北市打造「南大安、北榮星」雙公園的目標。本報資料照片
台北市長蔣萬安將斥資4.5億經費優化榮星花園，在台北市打造「南大安、北榮星」雙公園的目標。本報資料照片

北市中山區榮星花園6.5公頃，每逢假日就會有上百人活動，市長蔣萬安昨赴中山區公所與里長座談，多名里長提案盼改造公園，蔣萬安指出，要在台北市打造「南大安、北榮星」雙公園的目標，已規畫完成榮星公園優化升級，初估投入4.5億改造公園，未來可以舉辦各種大型活動，包括市立交響樂團、國樂團等都可在此表演。

蔣萬安表示，榮星花園是中山區很重要的地景公園，是許多市民朋友遊戲、運動的地方，過去即有多位里長向他反映，南區有大安森林公園，所以希望能打造榮星花園成為台北市北區的市民遊憩景點。

蔣萬安說，榮星花園優化升級將進入施工階段，市府以長遠眼光規畫，不只是短期修補小型工程，施工過程會以生態手法進行，減少對生態復育的衝擊。

去年也提案「南大安、北榮星」目標的江寧里長徐信洲表示，感謝市長上任積極推動里民訴求，除硬體工程，也要請公園處加強公園管理。

公園處長藍舒凣表示，去年8月已與里長訪談12次，4次現場勘查、3場里民說明會、1次工作坊，目前榮星花園平假日都有17個活動團體、300多人活動，使用率相當高，也有螢火蟲等復育，未來會朝人與生態共榮方向優化，除公園入口舞台功能優化擴大、也會重新形塑公園具代表的九重葛花廊；西側活動空間會有綠蔭交誼廳、多元球場等。

公園處指出，目前榮星花園優化進度，今年9月至明年8月完成設計，預計明年底工程招標，兩階段施工，第一階段為115年1月至116年6月；第二階段施工為116年5月至117年12月。

交響樂團 北市 蔣萬安

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