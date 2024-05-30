誰接警局長 北市：要有交通專才

台北市原警察局長張榮興升任警政署長後，懸缺至今，台北市長蔣萬安昨透露已向內政部表達屬意人選特質。據悉，內政部給北市府兩個名單，一人是警專校長方仰寧，另一人是副署長李西河，方仰寧在北市警界資歷完整，又有交通專才，是北市府較屬意的人選，但因警政人事一條鞭，還待內政部拍板。

蔣萬安表示，他希望的台北市警察局長人選，一定要擔任過北市警察局重要的警政業務、職務，更重要也一定要有交通專才，符合今年訂定的交通安全年目標，同樣也希望符合他的走動式管理精神。

藍營人士表示，內政部給兩個名單，其中李西河是警大47期畢業，是刑事幹才，從刑事局出身，又歷任花蓮警局長、台北警局副局長和刑事局長等職務，是優秀人選，但跟北市淵源較少；反觀50期畢業的方仰寧從分隊長、科員、副分局長到分局長等職務一路都在北市。

該人士指出，方仰寧也當過北市交通警察大隊長和警政署交通組長，諸多條件都符合蔣要歷任北市警局職務、熟悉交通等條件，是北市最屬意人選。方在太陽花學運陳抗一戰成名，雖然因強勢執法帶來些爭議，但當時在分局前被群眾撒冥紙的畫面震撼人心，也讓部分輿論轉向同情依法執行的警察。

國民黨議員楊植斗指出，方仰寧從基層就在北市服務，對北市生態也相當熟悉，警界近日發生很多事，新任局長除了要能體恤基層外，也要能端正風氣，加上台北市會有很多集會遊行，指揮應變需要有相關經驗，方確實是檯面上最適合的人選。

「中央尊重地方市長任用權，仍有釋出善意。」民進黨議員洪健益表示，2人的資歷都很完整，都是優秀人選，不過李西河可能過去比較少在台北市，方仰寧則是老台北人，議員們也都算認識，當然警局長人選要熟悉北市比較好。

內政部長劉世芳昨在立院受訪表示，北市警局長責任很重，已向蔣萬安請教對新任人選意見，這2天就會定案。

李西河曾任台南市刑警大隊大隊長，方仰寧曾是台南市警察局長，兩人都有台南淵源。