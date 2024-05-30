聽新聞
test
0:00 / 0:00

潭底溝染紅、惡臭有解 新北肉品市場7月擴建汙水設備

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
流經新北市新莊及樹林區的潭底溝，因上游常遭工業區不肖業者排放汙水，加上水流速度緩慢，導致下游南新莊區域水溝多年飄散惡臭。圖／市議員蔡健堂提供
流經新北市新莊及樹林區的潭底溝，因上游常遭工業區不肖業者排放汙水，加上水流速度緩慢，導致下游南新莊區域水溝多年飄散惡臭。圖／市議員蔡健堂提供

新北肉品市場是全台屠宰量最大的屠宰場，但汙水處理量能追不上，常排放超標廢水挨罰，更造成潭底溝臭味熏天、溝渠成紅色。肉品市場說，今年將擴建汙水處理設施，預計今年7月動工、2026年8月底完工。

流經新北市新莊及樹林區約3公里長的潭底溝，多年惡臭無解，附近民眾不堪其擾，光今年就有電機公司油漆偷排廢水、新北肉品市場超量排放血水等汙染，潭底溝一下被染藍，又被染紅。新北肉品市場為此幾乎年年挨罰，光去年就被環保局開罰2600多萬，仍沒改善。

環保局表示，肉品市場不定時排放超標廢水，已是重點稽查對象，強力督促業者改善廢水處理設備效能不足，也要求業者如未能提高處理效能，就該降低屠宰量。

肉品市場總務課長黃榮彰指出，新北肉品市場供應北北基豬隻屠宰需求，日均屠宰量2500、2600頭，年均約720萬頭，9成供應北北基的傳統市場，因大得利屠宰場土地另有他用，前年停工，近2年屠宰量又增加。

黃指出，傳統市場多賣溫體豬，屠宰時間集中在晚間9點，夜間瞬間水量過大調整池容積不足，導致排放水未符合規定。肉品市場規畫在場內擴建，占地約166坪汙水處理設施，含模組化沉澱系統、活性碳吸附塔、汙泥調理機、濃縮槽、濾溢迴流槽及汙泥脫水機等設備，提升處理效能。

環保局

延伸閱讀

涉監控？耶誕城人流調查被點名 新北：購買的數據已去個資化

新北服務未成年小爸媽 陪伴383個案安心育兒

新北國中英語繪本比賽 學生展現過人英語能力

稱疾病影響尿急...新北87歲翁沿路遛鳥被逮9次 檢不起訴：無主觀意圖

相關新聞

今年已461件 北市人行道破損挨批

台北市2015年起推「海綿城市」計畫，人行道、瀝青改透水鋪面，讓水流到地下，路面能保持乾爽、不積水，但地磚破損、鬆動未修...

潭底溝染紅、惡臭有解 新北肉品市場7月擴建汙水設備

新北肉品市場是全台屠宰量最大的屠宰場，但汙水處理量能追不上，常排放超標廢水挨罰，更造成潭底溝臭味熏天、溝渠成紅色。肉品市...

社工人力荒 新北推徵才留才計畫

各縣市公私部門面臨社工人力荒，新北市社會局長李美珍昨在市政會議做專案報告，談社工徵才、育才、留才等方向。市長侯友宜說，社...

環狀線斷線+人行道施工 中和交通塞爆 民代促檢討公車路線

新北中和區人口密度高，中山、中正路要道不分時段車流大，新北環狀線板新站到中和站停駛，使中和車流增大，近期人行道施工讓交通...

誰接警局長 北市：要有交通專才

台北市原警察局長張榮興升任警政署長後，懸缺至今，台北市長蔣萬安昨透露已向內政部表達屬意人選特質。據悉，內政部給北市府兩個...

榮星花園優化 擬花4.5億改造

台北市中山區榮星花園6.5公頃，每逢假日就會有上百人活動，市長蔣萬安昨赴中山區公所與里長座談，多名里長提案盼改造公園，蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。