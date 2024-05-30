潭底溝染紅、惡臭有解 新北肉品市場7月擴建汙水設備

新北肉品市場是全台屠宰量最大的屠宰場，但汙水處理量能追不上，常排放超標廢水挨罰，更造成潭底溝臭味熏天、溝渠成紅色。肉品市場說，今年將擴建汙水處理設施，預計今年7月動工、2026年8月底完工。

流經新北市新莊及樹林區約3公里長的潭底溝，多年惡臭無解，附近民眾不堪其擾，光今年就有電機公司油漆偷排廢水、新北肉品市場超量排放血水等汙染，潭底溝一下被染藍，又被染紅。新北肉品市場為此幾乎年年挨罰，光去年就被環保局開罰2600多萬，仍沒改善。

環保局表示，肉品市場不定時排放超標廢水，已是重點稽查對象，強力督促業者改善廢水處理設備效能不足，也要求業者如未能提高處理效能，就該降低屠宰量。

肉品市場總務課長黃榮彰指出，新北肉品市場供應北北基豬隻屠宰需求，日均屠宰量2500、2600頭，年均約720萬頭，9成供應北北基的傳統市場，因大得利屠宰場土地另有他用，前年停工，近2年屠宰量又增加。

黃指出，傳統市場多賣溫體豬，屠宰時間集中在晚間9點，夜間瞬間水量過大調整池容積不足，導致排放水未符合規定。肉品市場規畫在場內擴建，占地約166坪汙水處理設施，含模組化沉澱系統、活性碳吸附塔、汙泥調理機、濃縮槽、濾溢迴流槽及汙泥脫水機等設備，提升處理效能。