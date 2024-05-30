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環狀線斷線+人行道施工 中和交通塞爆 民代促檢討公車路線

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北市中和中山路為通往永和及板橋，不分時段車流量始終不低。記者李定宇／攝影
新北市中和中山路為通往永和及板橋，不分時段車流量始終不低。記者李定宇／攝影

新北中和區人口密度高，中山、中正路要道不分時段車流大，新北環狀線板新站到中和站停駛，使中和車流增大，近期人行道施工讓交通雪上加霜，有民眾在臉書社團「我是中和人」反映交通狀況不佳、公車不足等問題。

市議員張嘉玲要求市府盡快完成人行道改善施工、檢討公車路線，交通局表示，因應環狀線中斷後，交通局免費接駁公車持續運轉，尖峰時段班距是5分鐘，離峰時段20分鐘一班，每日共計108班，輸運量約5000人，將觀察搭乘情形，請公車業者適時加班。

張嘉玲說，環狀線停駛期間，交通局應滾動檢討公車運量，尤其是交通要道中山路三段、員山路及中正路一帶的需求。

交通局表示，公車班次多寡與搭乘需求量息息相關，民眾反映897公車在通勤時段的班次問題，目前該線公車在尖峰時段提供4個班次，將密切觀察乘客搭乘情況，會與公車業者協商，適時增加班次以滿足乘客需求。

外界關注環狀線何時能全線通車，新北捷運局表示，環狀線復原工程正如火如荼推進，在中和板南路上進行第一處墩柱施工架及高空平台搭設作業，後續也將逐墩施作，復原工程位在板南、中正路，因是交通要道且上層軌道高度較高，施工環境受限，在鋼箱梁復位前先搭設施工平台，後續復原工程都在高空中作業，減少地面交通衝擊。

公車 新北捷運 環狀線

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