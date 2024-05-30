社工人力荒 新北推徵才留才計畫

各縣市公私部門面臨社工人力荒，新北市社會局長李美珍昨在市政會議做專案報告，談社工徵才、育才、留才等方向。市長侯友宜說，社工人才培育是現階段最重要的事，社工真的不好做，要把人留住更難。學者直言，薪資、工作地點等主客觀條件是影響去留關鍵。

李美珍昨天以「社福行動派-三安九策實現幸福有感新北市」為題，擘畫新北社福願景，安全、安心、安定三安目標，「安全」側重經濟安全、暴力防治與社安網；「安心」以多元托育、身心障礙自立與樂活終老為目標；「安定」是強化各類機構輔導，連結社會資源，兼顧權益促進、性別平權等價值。

對於愈來愈吃重的社工角色，李美珍說，社會局將透過「督導制度」給予社工人員行政、教育、支持，並定期督導，專業經驗傳承；「社工人身安全維護」配備軟硬體，修訂新北市政府及社會局社工人身安全風險管理與危機處理要點；「基礎及進階課程」辦理社工基礎訓練課程、社工在職訓練、社工人身安全教育訓練。

另外，還有「修正實習制度」，擴大實習員額、提早招收實習生期程及研擬實習內容；「增加自聘社工助理」培力在學生投入服務 ，今年起於14處社福中心增聘各1名社工助理。

侯友宜也說，社工人培育是現階段最重要的事，尤其推動徵才留才計畫，對社工而言，新北工作挑戰大，壓力也高，市府也要當社工的後盾，給社工更多實質的支持。

新北一名社工表示，時下社工難度愈來愈高，目前社工界最缺的就是有經驗的督導，帶領剛投入業界的社工。另一名社工則說，對市府提出的計畫樂觀其成，但社會環境對社工期待相當苛刻，社安網要由各單位一起協力、串連，而非「社工」撐起安全網。

台北大學社工系老師陳芬苓認為，社會局提出的構想立意良善，卻未必能提高社工留在新北、選擇新北的意願，還有交通、薪資、居住及地點等考量。