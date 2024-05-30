聽新聞
test
0:00 / 0:00

社工人力荒 新北推徵才留才計畫

聯合報／ 記者張曼蘋江婉儀／新北報導

各縣市公私部門面臨社工人力荒，新北市社會局長李美珍昨在市政會議做專案報告，談社工徵才、育才、留才等方向。市長侯友宜說，社工人才培育是現階段最重要的事，社工真的不好做，要把人留住更難。學者直言，薪資、工作地點等主客觀條件是影響去留關鍵。

李美珍昨天以「社福行動派-三安九策實現幸福有感新北市」為題，擘畫新北社福願景，安全、安心、安定三安目標，「安全」側重經濟安全、暴力防治與社安網；「安心」以多元托育、身心障礙自立與樂活終老為目標；「安定」是強化各類機構輔導，連結社會資源，兼顧權益促進、性別平權等價值。

對於愈來愈吃重的社工角色，李美珍說，社會局將透過「督導制度」給予社工人員行政、教育、支持，並定期督導，專業經驗傳承；「社工人身安全維護」配備軟硬體，修訂新北市政府及社會局社工人身安全風險管理與危機處理要點；「基礎及進階課程」辦理社工基礎訓練課程、社工在職訓練、社工人身安全教育訓練。

另外，還有「修正實習制度」，擴大實習員額、提早招收實習生期程及研擬實習內容；「增加自聘社工助理」培力在學生投入服務 ，今年起於14處社福中心增聘各1名社工助理。

侯友宜也說，社工人培育是現階段最重要的事，尤其推動徵才留才計畫，對社工而言，新北工作挑戰大，壓力也高，市府也要當社工的後盾，給社工更多實質的支持。

新北一名社工表示，時下社工難度愈來愈高，目前社工界最缺的就是有經驗的督導，帶領剛投入業界的社工。另一名社工則說，對市府提出的計畫樂觀其成，但社會環境對社工期待相當苛刻，社安網要由各單位一起協力、串連，而非「社工」撐起安全網。

台北大學社工系老師陳芬苓認為，社會局提出的構想立意良善，卻未必能提高社工留在新北、選擇新北的意願，還有交通、薪資、居住及地點等考量。

工人 社工

延伸閱讀

新北推社工留才計畫5方向 侯友宜坦言社工真的不好做

國民黨競選廣告控賴勁麟是門神？ 侯友宜挨告獲不起訴

影／稱新國會背負人民期待 侯友宜：我挺國會改革

消防員組工會再掀討論 侯友宜：權益應全面照顧

相關新聞

今年已461件 北市人行道破損挨批

台北市2015年起推「海綿城市」計畫，人行道、瀝青改透水鋪面，讓水流到地下，路面能保持乾爽、不積水，但地磚破損、鬆動未修...

潭底溝染紅、惡臭有解 新北肉品市場7月擴建汙水設備

新北肉品市場是全台屠宰量最大的屠宰場，但汙水處理量能追不上，常排放超標廢水挨罰，更造成潭底溝臭味熏天、溝渠成紅色。肉品市...

社工人力荒 新北推徵才留才計畫

各縣市公私部門面臨社工人力荒，新北市社會局長李美珍昨在市政會議做專案報告，談社工徵才、育才、留才等方向。市長侯友宜說，社...

環狀線斷線+人行道施工 中和交通塞爆 民代促檢討公車路線

新北中和區人口密度高，中山、中正路要道不分時段車流大，新北環狀線板新站到中和站停駛，使中和車流增大，近期人行道施工讓交通...

誰接警局長 北市：要有交通專才

台北市原警察局長張榮興升任警政署長後，懸缺至今，台北市長蔣萬安昨透露已向內政部表達屬意人選特質。據悉，內政部給北市府兩個...

榮星花園優化 擬花4.5億改造

台北市中山區榮星花園6.5公頃，每逢假日就會有上百人活動，市長蔣萬安昨赴中山區公所與里長座談，多名里長提案盼改造公園，蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。