快訊

獨／民視高層拎蛋糕慶生 胡瓜祭律師牌：剩2天給你解決

陸海警可在南海拘捕外國人…菲總統示警恐局勢升級 陸外交部回應了

陳幸妤植牙糾紛遭病患求償130萬 二審勝訴免賠理由曝光

新北服務未成年小爸媽 陪伴383個案安心育兒

中央社／ 新北29日電

新北市衛生局今天表示，民國111年至今，提供383名小爸媽門診與諮詢，呵護身心。市府社會局也以個案管理，陪伴慌張的小爸媽走過青澀歲月；另在學習、就業、育兒上給予幫助。

新北市社會局今天在市政會議報告表示，托育是城市安心的重要指標，今年倡議「父母共陪伴」、「社區共攜手」計畫，建構友善托育環境，讓孩子平安長大。

社會局兒童少年福利科長劉倩如傍晚接受電訪表示，以往新北每年約400至300名未成年的小爸媽，近年下降為200多名，其趨勢與原因待分析；但今年持續多元托育照顧的「小爸媽服務計畫」，橫跨各局處協助安心育兒。

劉倩如說，青少年容易受情感誘惑，少女一旦在衝動下懷孕，將感受許多未知的恐懼；尤其，是否要讓孩子出生、或引產、出養、孩子誰照顧等，都讓小媽媽面臨身心無助的巨大衝擊。

衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，從111年至今提供小爸媽青少年親善門診，預防諮詢與治療、產檢等服務，也將資訊提供社政，必要時介入關懷；另在各種衛教場合提醒青少年自我保護，避免成為小爸媽。

針對小爸媽議題，教育局表示，規劃協助小爸媽彈性學習專心就學、復學方案；勞工局則有多元職訓課程及就業諮詢服務，讓小爸媽在學業告一段落後，放心就業。

劉倩如說，委託天主教善牧社福基金會，成立善牧培家中心（新北市小爸媽個管中心），提供到宅育兒指導等，社工的關懷陪伴，讓小爸媽面對未來依然有陽光。

她說，除委託小爸媽個管中心，也透過民政局出生登記，瞭解幼兒父母年齡，推出好孕專車、育兒津貼、與到宅育兒指導等，並製作「兒童健康發展家長手冊」供下載，提供培養正向互動的秘訣，也將優化手機的APP，提供小爸媽育兒實用資訊。

育兒津貼 衛生局

延伸閱讀

稱疾病影響尿急...新北87歲翁沿路遛鳥被逮9次 檢不起訴：無主觀意圖

潭底溝染紅臭味有解 新北肉品市場7月擴建汙水設施

球員兼裁判？新北國小校長爆摸多學生屁股 議員驚呼仍在職：還領導性平調查

議員指公車LED顯示器視障族難辨識 新北交通局長允改善

相關新聞

商業價值直直落？台北車站K區地下街人潮冷清 蔣萬安給承諾了

台北車站是4鐵共構車站，也是很多國、內外觀光客必經之地，台北市議員王欣儀指出，北車的K區地下街，屬市有資產，是地理位置很...

菜園到餐桌只要一分鐘 瑞芳吉安里共餐健康又減碳

瑞芳區吉安里在活動中心設置屋頂菜園，除了讓降低建物的溫度，也讓收成的蔬果提供給樓下的銀髮共餐享用，從菜園到餐桌不用一分鐘，讓長者吃到天然有機的蔬果，也減少購買運輸的碳足跡，一舉數得也讓吉安里屋頂菜園小有名氣，不時都有學校機關團體要來參訪，也是食農教育的最佳場域。

淡金路左轉空直行塞 市議員要求依時段改善

新北市淡水區聯外交通是在地居民進出用路的一大難題，而就在淡水區坪頂路與淡金路口往三芝方向，目前有三線道，但其中最內側為左轉專用道，在車流量大時，常常會看到內側車道淨空，另外兩條直行車道塞滿滿的狀況，對此市議員鄭宇恩也要求市府交通局要做調整改善。

議員指公車LED顯示器視障族難辨識 新北交通局長允改善

公車是許多民眾重要交通工具，民進黨新北市議員李宇翔接獲視障族反映，市區公車LED路線顯示對視障者極不友善，不僅標號數字小...

北市警察局長人選 張榮興：近期審核後公布

針對台北市警察局長人選，內政部長劉世芳說，這兩天將定案。警政署長張榮興今天表示，待內政部近期審核確認後公布；外傳接任熱門...

新北百萬冠軍茶上市 還可DIY茶泡澡球、體驗茶席活動

新北市春季包種茶產季到，農業局從6月起，連續3個周末都有展售會，6月1日首場在新北市民廣場舉辦，集結各區60個特色攤位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。