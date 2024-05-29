新北服務未成年小爸媽 陪伴383個案安心育兒

新北市衛生局今天表示，民國111年至今，提供383名小爸媽門診與諮詢，呵護身心。市府社會局也以個案管理，陪伴慌張的小爸媽走過青澀歲月；另在學習、就業、育兒上給予幫助。

新北市社會局今天在市政會議報告表示，托育是城市安心的重要指標，今年倡議「父母共陪伴」、「社區共攜手」計畫，建構友善托育環境，讓孩子平安長大。

社會局兒童少年福利科長劉倩如傍晚接受電訪表示，以往新北每年約400至300名未成年的小爸媽，近年下降為200多名，其趨勢與原因待分析；但今年持續多元托育照顧的「小爸媽服務計畫」，橫跨各局處協助安心育兒。

劉倩如說，青少年容易受情感誘惑，少女一旦在衝動下懷孕，將感受許多未知的恐懼；尤其，是否要讓孩子出生、或引產、出養、孩子誰照顧等，都讓小媽媽面臨身心無助的巨大衝擊。

衛生局長陳潤秋告訴中央社記者，從111年至今提供小爸媽青少年親善門診，預防諮詢與治療、產檢等服務，也將資訊提供社政，必要時介入關懷；另在各種衛教場合提醒青少年自我保護，避免成為小爸媽。

針對小爸媽議題，教育局表示，規劃協助小爸媽彈性學習專心就學、復學方案；勞工局則有多元職訓課程及就業諮詢服務，讓小爸媽在學業告一段落後，放心就業。

劉倩如說，委託天主教善牧社福基金會，成立善牧培家中心（新北市小爸媽個管中心），提供到宅育兒指導等，社工的關懷陪伴，讓小爸媽面對未來依然有陽光。

她說，除委託小爸媽個管中心，也透過民政局出生登記，瞭解幼兒父母年齡，推出好孕專車、育兒津貼、與到宅育兒指導等，並製作「兒童健康發展家長手冊」供下載，提供培養正向互動的秘訣，也將優化手機的APP，提供小爸媽育兒實用資訊。