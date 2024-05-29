淡金路左轉空直行塞 市議員要求依時段改善

新北市淡水區聯外交通是在地居民進出用路的一大難題，而就在淡水區坪頂路與淡金路口往三芝方向，目前有三線道，但其中最內側為左轉專用道，在車流量大時，常常會看到內側車道淨空，另外兩條直行車道塞滿滿的狀況，對此市議員鄭宇恩也要求市府交通局要做調整改善。

新北市議員 鄭宇恩表示，由於下班車流量大，許多車輛從台北進到淡水有些往新市鎮或是三芝北海岸方向，會走淡金路，但這裡設置左轉專用道，加上坪頂路口紅綠燈時間長，導致另外2條車道常常回堵到紅樹林捷運站，因此未來也會在特定時段實施禁止左轉來改善。

新北市議員 鄭宇恩表示，經過統計下午尖峰左轉車流量僅佔1%，加上相關單位積極與地方溝通，將在6月初開始實施下班尖峰下午五點到晚上七點禁止左轉。這樣在尖峰時間內側車道就能開放作為直行使用，原左轉車輛替代動線可提前於中正東路口左轉或於淡金路16巷右轉繞行紅樹林路銜接坪頂路。而後續議員也會持續追蹤坪頂路道路環境的改善。