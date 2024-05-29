菜園到餐桌只要一分鐘 瑞芳吉安里共餐健康又減碳

瑞芳區吉安里在活動中心設置屋頂菜園，除了讓降低建物的溫度，也讓收成的蔬果提供給樓下的銀髮共餐享用，從菜園到餐桌不用一分鐘，讓長者吃到天然有機的蔬果，也減少購買運輸的碳足跡，一舉數得也讓吉安里屋頂菜園小有名氣，不時都有學校機關團體要來參訪，也是食農教育的最佳場域。

每逢周三是瑞芳區吉安里的銀髮共餐日，志工不僅手藝過人獲得長者青睞，更有里長和志工一起維護的屋頂菜園提供蔬菜，今天有地瓜葉和空心菜，新鮮健康都有里長和志工來把關。

吉安里里長謝永昌說，屋頂菜園十年下來，可說是成果豐碩，種類達上百種，除了平時將收成的蔬菜提供給共餐，也開放學校機關團體參訪，是食農教育最佳場域。

志工們也紛紛表示，現在正值葉菜類和瓜果類的生長期，像是南瓜，絲瓜，大黃瓜，地瓜葉，空心菜等等，採收後直接送到共餐廚房，菜園到餐桌只要一分鐘，減少碳足跡新鮮健康也看得見，讓人覺得很安心。