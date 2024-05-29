快訊

共軍又來了！2.5小時18架共機越線 5共艦台海現蹤

雨下對地方！曾文水庫等3大水庫大進帳2500萬噸

台灣黑熊遭槍殺！初判已躲進玉山國家公園 仍遭無情盜獵射殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菜園到餐桌只要一分鐘 瑞芳吉安里共餐健康又減碳

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區吉安里在活動中心設置屋頂菜園，也讓收成的蔬果提供給樓下的銀髮共餐享用，從菜園到餐桌不用一分鐘，讓長者吃到天然有機的蔬果。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉安里在活動中心設置屋頂菜園，也讓收成的蔬果提供給樓下的銀髮共餐享用，從菜園到餐桌不用一分鐘，讓長者吃到天然有機的蔬果。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳吉安里在活動中心設置屋頂菜園，除了讓降低建物的溫度，也讓收成的蔬果提供給樓下的銀髮共餐享用，從菜園到餐桌不用一分鐘，讓長者吃到天然有機的蔬果，也減少購買運輸的碳足跡，一舉數得也讓吉安里屋頂菜園小有名氣，不時都有學校機關團體要來參訪，也是食農教育的最佳場域。

每逢周三是瑞芳區吉安里的銀髮共餐日，志工不僅手藝過人獲得長者青睞，更有里長和志工一起維護的屋頂菜園提供蔬菜，今天有地瓜葉和空心菜，新鮮健康都有里長和志工來把關。

吉安里里長謝永昌說，屋頂菜園十年下來，可說是成果豐碩，種類達上百種，除了平時將收成的蔬菜提供給共餐，也開放學校機關團體參訪，是食農教育最佳場域。

志工們也紛紛表示，現在正值葉菜類和瓜果類的生長期，像是南瓜，絲瓜，大黃瓜，地瓜葉，空心菜等等，採收後直接送到共餐廚房，菜園到餐桌只要一分鐘，減少碳足跡新鮮健康也看得見，讓人覺得很安心。

吉安 瑞芳 食農教育

延伸閱讀

崇越旗下光宇工程推1+N 碳管理 攜和益化工助減碳

淨零減碳論壇 30日開講

瑞芳吉安里參加里環境認證 打造花園社區化

瑞芳銅山里共餐佛心經營 各界共襄盛舉送加菜金

相關新聞

商業價值直直落？台北車站K區地下街人潮冷清 蔣萬安給承諾了

台北車站是4鐵共構車站，也是很多國、內外觀光客必經之地，台北市議員王欣儀指出，北車的K區地下街，屬市有資產，是地理位置很...

菜園到餐桌只要一分鐘 瑞芳吉安里共餐健康又減碳

瑞芳區吉安里在活動中心設置屋頂菜園，除了讓降低建物的溫度，也讓收成的蔬果提供給樓下的銀髮共餐享用，從菜園到餐桌不用一分鐘，讓長者吃到天然有機的蔬果，也減少購買運輸的碳足跡，一舉數得也讓吉安里屋頂菜園小有名氣，不時都有學校機關團體要來參訪，也是食農教育的最佳場域。

淡金路左轉空直行塞 市議員要求依時段改善

新北市淡水區聯外交通是在地居民進出用路的一大難題，而就在淡水區坪頂路與淡金路口往三芝方向，目前有三線道，但其中最內側為左轉專用道，在車流量大時，常常會看到內側車道淨空，另外兩條直行車道塞滿滿的狀況，對此市議員鄭宇恩也要求市府交通局要做調整改善。

議員指公車LED顯示器視障族難辨識 新北交通局長允改善

公車是許多民眾重要交通工具，民進黨新北市議員李宇翔接獲視障族反映，市區公車LED路線顯示對視障者極不友善，不僅標號數字小...

北市警察局長人選 張榮興：近期審核後公布

針對台北市警察局長人選，內政部長劉世芳說，這兩天將定案。警政署長張榮興今天表示，待內政部近期審核確認後公布；外傳接任熱門...

新北百萬冠軍茶上市 還可DIY茶泡澡球、體驗茶席活動

新北市春季包種茶產季到，農業局從6月起，連續3個周末都有展售會，6月1日首場在新北市民廣場舉辦，集結各區60個特色攤位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。